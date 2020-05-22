Финансовые новости
- |
- 22.05.20
- |
- 16:08
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
За неделю (с 15 по 22 мая) цены сжиженного газа в сетях АЗС выросли в среднем на 93 коп./л (на 10,8%), до 9,55 грн
13:49 22.05.2020 |
Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».
В розничной сети «Привата» за неделю в среднем цены повысились на 90 коп./л. В ряде областей, например в Кировоградской и Днепропетровской, газ подорожал на 1,30-1,40 грн/л.
Примерно на 90 коп./л выросла цена сжиженного газа и в сети WOG.
На АЗС ОККО, Amic и Chipo цены на газ повысились на 1,1 грн/л.
В сетях Glusco, BVS, Marshal и SOCAR цены за неделю повысились на 1 грн/л (см. табл.).
По данным «Консалтинговой группы А-95», за прошедшую неделю оптовые цены сжиженного газа выросли на 14%, до 16 780 грн/т. Всего с начала месяца цена автомобильных партий СУГ на ГНС повысилась на 54% (на 5860 грн/т). При этом розничные цены с начала месяца повысились на 15% (на 1,20 грн/л).
Стремительный рост оптовых цен начался с начала второй декады мая на фоне резкого повышения спроса.
Ранее в статье «Автогаз выходит с карантина» аналитик «Консалтинговой группы А-95» Артем Куюн отмечал, что сдержанный рост розничных цен автогаза на фоне резкого скачка в опте мог бы привести к исчезновению экономики работы нелегальных АГЗП.
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 15 по 22 мая, грн/л:
|
Компания
|
Цена на 22 мая
|
Изм. к 15 мая
|
ОККО
|
10,20
|
1,10
|
WOG
|
10,36
|
0,89
|
Авиас
|
9,32
|
0,89
|
Укрнафта
|
9,32
|
0,89
|
AMIC
|
9,19
|
1,09
|
Shell
|
9,43
|
0,70
|
SOCAR
|
9,92
|
1,03
|
БРСМ-Нафта
|
9,07
|
0,75
|
Glusco
|
8,95
|
1,00
|
Автотранс
|
9,38
|
1,15
|
KLO
|
9,89
|
1,40
|
UPG
|
8,70
|
0,70
|
Параллель
|
9,79
|
0,80
|
BVS
|
9,29
|
1,00
|
Chipo
|
9,36
|
1,10
|
Род-Ник
|
9,09
|
0,70
|
Marshal
|
9,00
|
1,00
|
SUN OIL
|
10,04
|
1,34
|
Mango
|
8,73
|
0,86
|
Motto
|
8,91
|
0,77
|
Средняя цена в Украине:
|
9,55
|
0,93
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|В НКРЭКУ не видят оснований для подорожания холодной воды. Но есть одно «но»
ТОП-НОВОСТИ
|Украина подготовила для Международного трибунала меморандум в деле о захвате Россией украинских моряков и кораблей в Черном море
|Палица против Кличко. Как «За майбутнє» застолбила за собой проект «партия мэров»
|Отомстить любой ценой. Зачем Зеленскому торговать Украиной на выборах в США
|Курс доллара на межбанке растет второй день. Банкиры ждут крупного захода гривны
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Пассажирские перевозки в Украине сократились на 34%
|Аграрии протестуют против квот на импорт удобрений в Украину
|Нефть 22 мая торгуется в минусе на 5-6% на усилении опасений за экономику Китая
|Более половины украинских компаний рассматривают вариант перехода на удаленную или посменную работу - опрос ЕБА
|За неделю (с 15 по 22 мая) цены сжиженного газа в сетях АЗС выросли в среднем на 93 коп./л (на 10,8%), до 9,55 грн
|В НКРЭКУ не видят оснований для подорожания холодной воды. Но есть одно «но»
Это интересно
|Сервис Google Фото стал еще удобнее. Делиться фотографиями стало проще
|Microsoft и Sony будут вместе делать камеры с искусственным интеллектом
|Sony предлагает оснащать смартфоны выдвижными динамиками
|США проведут эксперимент по передаче электричества из космоса на Землю
|Представлена современная версия культового спорткара 1960-х годов
|ЕС не будет подстраиваться под Facebook в вопросах регулирования
|Panasonic поверила в Tesla и готовится к расширению производства тяговых батарей в Неваде