За неделю (с 15 по 22 мая) цены сжиженного газа в сетях АЗС выросли в среднем на 93 коп./л (на 10,8%), до 9,55 грн

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».

В розничной сети «Привата» за неделю в среднем цены повысились на 90 коп./л. В ряде областей, например в Кировоградской и Днепропетровской, газ подорожал на 1,30-1,40 грн/л.

Примерно на 90 коп./л выросла цена сжиженного газа и в сети WOG.

На АЗС ОККО, Amic и Chipo цены на газ повысились на 1,1 грн/л.

В сетях Glusco, BVS, Marshal и SOCAR цены за неделю повысились на 1 грн/л (см. табл.).

По данным «Консалтинговой группы А-95», за прошедшую неделю оптовые цены сжиженного газа выросли на 14%, до 16 780 грн/т. Всего с начала месяца цена автомобильных партий СУГ на ГНС повысилась на 54% (на 5860 грн/т). При этом розничные цены с начала месяца повысились на 15% (на 1,20 грн/л).

Стремительный рост оптовых цен начался с начала второй декады мая на фоне резкого повышения спроса.

Ранее в статье «Автогаз выходит с карантина» аналитик «Консалтинговой группы А-95» Артем Куюн отмечал, что сдержанный рост розничных цен автогаза на фоне резкого скачка в опте мог бы привести к исчезновению экономики работы нелегальных АГЗП.



