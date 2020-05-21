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Автогаз на АЗС 21 мая подорожал на 20–60 коп./л
13:45 21.05.2020 |
Розничные сети 21 мая повысили стоимость сжиженного газа в пределах 20-60 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».
Консолидированная сеть «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, повысила цены в среднем на 19 коп./л, до 8,80 грн/л. Самый большой рост цен в этой сети зафиксирован в Ивано-Франковской области, где группа увеличила цены сразу на 65 коп./л - с 8,35 до 9 грн/л. В остальных же регионах цены были повышены на 10-30 коп./л.
Цена газа на АЗС ОККО выросла на 20 коп./л, до 9,96 грн/л. В столичном регионе сеть торгует по 9,99 грн/л (+40 коп./л к цене 21 мая).
WOG в среднем повысила цены на 29 коп./л, до 10,26 грн/л. На столичных станциях этой сети она составляет 9,88 грн/л.
Glusco, KLO и «Авантаж» повысили цены на 10-60 коп./л. «Автотранс» - на 35 коп./л. (см. табл.).
Напомним, за последние полторы недели цены сжиженного газа на оптовом рынке на фоне возросшего спроса подскочили более чем на 40% - с 11 000 до 16 720 грн/т.
Ранее в статье «Автогаз выходит с карантина» аналитик «Консалтинговой группы А-95» Артем Куюн отмечал, что сдержанный рост розничных цен автогаза на фоне резкого скачка в опте мог бы привести к исчезновению экономики работы нелегальных АГЗП.
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 20 на 21 мая, грн/л:
|
Компания
|
LPG
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
9,96
|
0,20
|
WOG
|
10,26
|
0,29
|
Авиас
|
9,02
|
0,19
|
Укрнафта
|
9,02
|
0,19
|
AMIC
|
8,73
|
0,22
|
Shell
|
8,94
|
0,00
|
SOCAR
|
9,63
|
0,18
|
БРСМ-Нафта
|
9,04
|
0,20
|
Glusco
|
8,95
|
0,60
|
Автотранс
|
9,23
|
0,35
|
KLO
|
9,69
|
0,30
|
UPG
|
8,40
|
0,20
|
Параллель
|
9,79
|
0,30
|
Авантаж 7
|
8,25
|
0,10
|
Chipo
|
9,36
|
0,52
|
Род-Ник
|
8,89
|
0,10
|
Marshal
|
8,80
|
0,20
|
SUN OIL
|
9,98
|
0,47
|
Mango
|
8,63
|
0,20
|
Motto
|
8,75
|
0,20
|
Средняя цена в Украине:
|
9,33
|
0,24
|
|
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