Автогаз на АЗС 21 мая подорожал на 20–60 коп./л

Розничные сети 21 мая повысили стоимость сжиженного газа в пределах 20-60 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».

Консолидированная сеть «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, повысила цены в среднем на 19 коп./л, до 8,80 грн/л. Самый большой рост цен в этой сети зафиксирован в Ивано-Франковской области, где группа увеличила цены сразу на 65 коп./л - с 8,35 до 9 грн/л. В остальных же регионах цены были повышены на 10-30 коп./л.

Цена газа на АЗС ОККО выросла на 20 коп./л, до 9,96 грн/л. В столичном регионе сеть торгует по 9,99 грн/л (+40 коп./л к цене 21 мая).

WOG в среднем повысила цены на 29 коп./л, до 10,26 грн/л. На столичных станциях этой сети она составляет 9,88 грн/л.

Glusco, KLO и «Авантаж» повысили цены на 10-60 коп./л. «Автотранс» - на 35 коп./л. (см. табл.).

Напомним, за последние полторы недели цены сжиженного газа на оптовом рынке на фоне возросшего спроса подскочили более чем на 40% - с 11 000 до 16 720 грн/т.

Ранее в статье «Автогаз выходит с карантина» аналитик «Консалтинговой группы А-95» Артем Куюн отмечал, что сдержанный рост розничных цен автогаза на фоне резкого скачка в опте мог бы привести к исчезновению экономики работы нелегальных АГЗП.



