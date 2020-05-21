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Нефть 21 мая дорожает на фоне снижения запасов сырья в США
08:38 21.05.2020 |
Мировые цены на нефть в четверг растут на снижении опасений за переизбыток сырья, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.00 EET цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,85% - до 36,41 доллара за баррель, июльских фьючерсов на нефть марки WTI - на 1,91%, до 34,12 доллара за баррель.
Цены на нефть в четверг продолжают уверенный рост после того, как данные минэнерго США показали, что запасы нефти в стране упали, ослабив беспокойство рынка по поводу переизбытка предложения.
Запасы нефти в США за минувшую неделю уменьшились на 5 миллионов баррелей вопреки прогнозам аналитиков, которые ожидали роста показателя на 1,2 миллиона баррелей.
Аналитики Capital Economics, чье мнение приводит агентство Рейтер, отмечают, что признаки того, что давление на хранилища нефти снижается являются позитивными для цен, при этом последние данные показывают, что "падение запасов обусловлено скорее факторами предложения, чем ростом спроса на продукцию".
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