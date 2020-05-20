Автогаз в рознице 20 мая продолжает дорожать

Розничные сети 20 мая повысили стоимость сжиженного газа в пределах 10-40 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».

Сеть АЗК ОККО подняла цены в среднем на 6 коп./л, до 9,77 грн/л. При этом цена автогаза на станциях ОККО в Киевской, Днепропетровской, Донецкой и Житомирской областях выросла на 20 коп./л, во Львовской - на 30 коп./л, в Херсонской - на 10 коп./л.

Столичная сеть KLO повысила стоимость автогаза на 40 коп./л, до 9,39 грн/л. На столько же ресурс подорожал на станциях «Авантаж 7».

Сети AMIC, Motto, Marshal и «Род-Ник» подняли цены на 20 коп./л. В таких сетях как Shell, SOCAR, Glusco, «Автотранс»,Chipo, SUN OIL и Mango автогаз подорожал в пределах 5-25 коп./л.

Средняя по стране розничная цена сжиженного газа на АЗС 20 мая выросла на 8 коп./л, до 9,09 грн/л.

Напомним, за последние полторы недели цены сжиженного газа на оптовом рынке на фоне возросшего спроса подскочили более чем на 40% - с 11 000 до 16 670 грн/т.

Ранее в статье «Автогаз выходит с карантина» аналитик «Консалтинговой группы А-95» Артем Куюн отмечал, что сдержанный рост розничных цен автогаза на фоне резкого скачка в опте может привести к исчезновению экономики работы нелегальных АГЗП.



