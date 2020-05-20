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Автогаз в рознице 20 мая продолжает дорожать
13:41 20.05.2020 |
Розничные сети 20 мая повысили стоимость сжиженного газа в пределах 10-40 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».
Сеть АЗК ОККО подняла цены в среднем на 6 коп./л, до 9,77 грн/л. При этом цена автогаза на станциях ОККО в Киевской, Днепропетровской, Донецкой и Житомирской областях выросла на 20 коп./л, во Львовской - на 30 коп./л, в Херсонской - на 10 коп./л.
Столичная сеть KLO повысила стоимость автогаза на 40 коп./л, до 9,39 грн/л. На столько же ресурс подорожал на станциях «Авантаж 7».
Сети AMIC, Motto, Marshal и «Род-Ник» подняли цены на 20 коп./л. В таких сетях как Shell, SOCAR, Glusco, «Автотранс»,Chipo, SUN OIL и Mango автогаз подорожал в пределах 5-25 коп./л.
Средняя по стране розничная цена сжиженного газа на АЗС 20 мая выросла на 8 коп./л, до 9,09 грн/л.
Напомним, за последние полторы недели цены сжиженного газа на оптовом рынке на фоне возросшего спроса подскочили более чем на 40% - с 11 000 до 16 670 грн/т.
Ранее в статье «Автогаз выходит с карантина» аналитик «Консалтинговой группы А-95» Артем Куюн отмечал, что сдержанный рост розничных цен автогаза на фоне резкого скачка в опте может привести к исчезновению экономики работы нелегальных АГЗП.
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 19 на 20 мая, грн/л:
|
Компания
|
LPG
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
9,77
|
0,06
|
WOG
|
9,97
|
0,00
|
Авиас
|
8,82
|
0,00
|
Укрнафта
|
8,83
|
0,00
|
AMIC
|
8,51
|
0,20
|
Shell
|
8,94
|
0,07
|
SOCAR
|
9,46
|
0,25
|
БРСМ-Нафта
|
8,84
|
0,16
|
Glusco
|
8,35
|
0,04
|
Автотранс
|
8,88
|
0,15
|
KLO
|
9,39
|
0,40
|
UPG
|
8,20
|
0,00
|
Параллель
|
9,49
|
0,00
|
Авантаж 7
|
8,15
|
0,40
|
Chipo
|
8,84
|
0,24
|
Род-Ник
|
8,79
|
0,20
|
Marshal
|
8,60
|
0,20
|
SUN OIL
|
9,50
|
0,18
|
Mango
|
8,43
|
0,12
|
Motto
|
8,55
|
0,20
|
Средняя цена в Украине:
|
9,09
|
0,08
|
|
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