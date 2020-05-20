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Оптовые цены ДТ 19 мая ускорили рост
17:46 19.05.2020 |
Дизельное топливо в мелкооптовом сегменте 19 мая подорожало на 40-60 коп./л на фоне повышения мировых цен на нефть и топливных котировок. Средняя цена в мелком опте впервые за последний месяц превысила отметку 14,00 грн/л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».
Спотовые цены в Новограде-Волынском 19 мая, по сравнению с предыдущем днем, повысились на 40 коп./л, до 13,75-13,85 грн/л. Стоимость топлива по формульным контрактам на сегодня, по словам трейдеров, на 50-60 коп./л ниже спотовых цен по этому базису.
С нефтебаз в Коростене (Житомирская обл.) UPG выходила с предложением 13,90 грн/л, «Фактор» - 14,00 грн/л.
В утреннем прейскуранте «Укртатнафта» цены не публиковала. При этом Кременчугский НПЗ продолжал отгрузки по цене в диапазоне 13,60-13,90 грн/л. «Надежда» и «Альянс Ойл Украина» выходили в рынок с кременчугским ресурсом по 14,00-14,10 грн/л.
В южных регионах, по словам трейдеров, мелкооптовые продажи активизировались в Николаеве. В мае мелкооптовые продажи топлива с портовых резервуаров начала «Украинская нефтетрейдинговая компания» (УНТК). В первой половине мая компания оформила первую партию 0,5 тыс. т греческого ресурса. 19 мая, по словам трейдеров, УНТК предлагала цены 13,55 грн/л, что ниже, чем цена у торговых компаний «Трейд Коммодити» (13,60 грн/л, по утверждению трейдеров).
В столичном регионе 19 мая цены повысились на 45-60 коп./л, до 13,90-14,00 грн/л. В восточных регионах цены, в частности в Харьковской обл., повысились на 50-60 коп./л, до 14,10 грн/л.
Накануне котировки ДТ в Европе, по словам трейдеров, выросли на $30-33/т. При этом последнюю неделю практически исчез спред между котировками в Средиземноморье и портах Северо-Западной Европы, который в разгар кризиса достигал $70/т.
«Мне кажется, что это не юг сильно вырос, сколько север не успевает расти ввиду проблем с наличием хранилищ. Плюс в апреле было куплено много объемов на рекордном контанго, которые сейчас на юге выгружаются в хранилища», - поделился мнением один из трейдеров.
Напомним, в течение двух месяцев - начиная с марта и по начало мая - оптовые цены ДТ стремительно снижались, опустившись за март-апрель на 35% - с 19,35 до 12,60 грн/л.
Начиная с 6 мая, цены перешли в рост и за этот период повысились на 12% (на 1,5 грн/л), до 14,10 грн/л.
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