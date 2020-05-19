Автогаз в розничных сетях 19 мая подорожал до 9 грн/л

Розничные сети 19 мая повысили стоимость сжиженного газа в пределах 10-40 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95». Средняя цена по стране за сутки выросла на 13 коп./л и составляет 9,01 грн/л.

В сетях ОККО и WOG автогаз подорожал на 33 коп./л и 32 коп./л, до 9,71 грн/л и 9,97 грн/л соответственно. На станциях «БРСМ-Нафта», «Автотранс», KLO цена выросла в среднем на 10 коп./л.

Также на 10-40 коп./л стоимость выросла на АЗС AMIC, Shell, UPG, BVS, «Род-Ник», SUN OIL, Mango и Motto (см. табл.).

Напомним, за последние полторы недели цены сжиженного газа на оптовом рынке на фоне возросшего спроса подскочили более чем на 35% - с 11 000 до 14 950 грн/т.

Ранее в статье «Автогаз выходит с карантина» аналитик «Консалтинговой группы А-95» Артем Куюн отмечал, что сдержанный рост розничных цен автогаза на фоне резкого скачка в опте может привести к исчезновению экономики работы нелегальных АГЗП.



