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Автогаз в розничных сетях 19 мая подорожал до 9 грн/л
13:17 19.05.2020 |
Розничные сети 19 мая повысили стоимость сжиженного газа в пределах 10-40 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95». Средняя цена по стране за сутки выросла на 13 коп./л и составляет 9,01 грн/л.
В сетях ОККО и WOG автогаз подорожал на 33 коп./л и 32 коп./л, до 9,71 грн/л и 9,97 грн/л соответственно. На станциях «БРСМ-Нафта», «Автотранс», KLO цена выросла в среднем на 10 коп./л.
Также на 10-40 коп./л стоимость выросла на АЗС AMIC, Shell, UPG, BVS, «Род-Ник», SUN OIL, Mango и Motto (см. табл.).
Напомним, за последние полторы недели цены сжиженного газа на оптовом рынке на фоне возросшего спроса подскочили более чем на 35% - с 11 000 до 14 950 грн/т.
Ранее в статье «Автогаз выходит с карантина» аналитик «Консалтинговой группы А-95» Артем Куюн отмечал, что сдержанный рост розничных цен автогаза на фоне резкого скачка в опте может привести к исчезновению экономики работы нелегальных АГЗП.
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 18 на 19 мая, грн/л:
|
Компания
|
LPG
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
9,71
|
0,33
|
WOG
|
9,97
|
0,32
|
Авиас
|
8,82
|
0,00
|
Укрнафта
|
8,83
|
0,00
|
AMIC
|
8,31
|
0,16
|
Shell
|
8,87
|
0,14
|
SOCAR
|
9,21
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
8,68
|
0,10
|
Glusco
|
8,31
|
0,00
|
Автотранс
|
8,73
|
0,10
|
KLO
|
8,99
|
0,10
|
UPG
|
8,20
|
0,20
|
Параллель
|
9,49
|
0,00
|
BVS
|
8,69
|
0,40
|
Chipo
|
8,60
|
0,00
|
Род-Ник
|
8,59
|
0,20
|
Marshal
|
8,40
|
0,00
|
SUN OIL
|
9,32
|
0,13
|
Mango
|
8,34
|
0,22
|
Motto
|
8,35
|
0,10
|
Средняя цена в Украине:
|
9,01
|
0,13
|
|
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