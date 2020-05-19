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Цены на нефть с поставкой в июле 19 мая перешли к снижению после нескольких дней уверенного роста
13:28 19.05.2020 |
Цены на нефть с поставкой в июле во вторник днем перешли к снижению в рамках фиксации прибыли инвесторами после ощутимого роста на протяжении нескольких дней подряд, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.11 EET цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,55%, до 34,62 доллара за баррель, июльских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,51%, до 31,5 доллара за баррель. Июньские фьючерсы на нефть марки WTI, которые истекают 19 мая, тем временем дорожали на 1,04%, до 32,15 доллара.
Коррекционное снижение цен на "черное золото" наблюдается после их непрерывного роста с 14 мая, связанного с ослаблением опасений за перспективы спроса на сырье. За это время совокупный рост цен на нефть достиг 19-25% по отдельным контрактам, и накануне цена нефти WTI поднялась выше 30 долларов за баррель, впервые с 17 марта, а марки Brent - выше 35 долларов за баррель, впервые с 9 апреля.
В понедельник инвесторы обращали внимание на прогнозы управления энергетической информации (EIA) минэнерго США, согласно которым США в июне сократят добычу сланцевой нефти на 2,5%, до 7,822 миллиона баррелей в сутки.
"Я не удивлюсь краткосрочному откату (цен - ред.), поскольку укрепление, которое мы видели на рынке нефти на прошлой неделе, было довольно необычным", - сказал агентству Рейтер аналитик CMC Markets Майкл Мак-Карти (Michael McCarthy).
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