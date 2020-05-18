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Автогаз на АЗС 18 мая подорожал на 30 коп./л
14:01 18.05.2020 |
Стоимость сжиженного газа в сетях автозаправочных станций за выходные (с 15 по 18 мая) в среднем по стране выросла на 27 коп./л, до 8,89 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».
Консолидированная сеть «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, повысила цены на 40 коп./л, до 8,80 грн/л. Самый большой рост цен в этой сети зафиксирован в Днепропетровской области, где группа увеличила цены сразу на 85 коп./л - с 8,00 до 8,85 грн/л. В остальных же регионах цены были повышены на 30-40 коп./л.
Цена газа на АЗС ОККО за выходные выросла на 27 коп./л, до 9,38 грн/л. В столичном регионе сеть торгует по 8,99 грн/л (+20 коп./л к цене 15 мая).
WOG в среднем повысила цены на 18 коп./л, до 9,65 грн/л. На столичных станциях этой сети она составляет 9,38 грн/л.
Glusco, KLO и «Авантаж» повысили цены на 40 коп./л. «БРСМ-Нафта» - на 25 коп./л. (см. табл.).
Напомним, за последние полторы недели цены сжиженного газа на оптовом рынке на фоне возросшего спроса подскочили более чем на 33% - с 11 000 до 14 750 грн/т.
Ранее в статье «Автогаз выходит с карантина» аналитик «Консалтинговой группы А-95» Артем Куюн отмечал, что сдержанный рост розничных цен автогаза на фоне резкого скачка в опте может привести к исчезновению экономики работы нелегальных АГЗП.
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 15 на 18 мая, грн/л:
|
Компания
|
LPG
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
9,38
|
0,27
|
WOG
|
9,65
|
0,18
|
Авиас
|
8,82
|
0,39
|
Укрнафта
|
8,83
|
0,39
|
AMIC
|
8,15
|
0,05
|
Shell
|
8,73
|
0,00
|
SOCAR
|
9,25
|
0,36
|
БРСМ-Нафта
|
8,58
|
0,26
|
Glusco
|
8,31
|
0,36
|
Автотранс
|
8,63
|
0,40
|
KLO
|
8,89
|
0,40
|
UPG
|
8,00
|
0,00
|
Параллель
|
9,49
|
0,50
|
Авантаж 7
|
7,75
|
0,40
|
Chipo
|
8,60
|
0,34
|
Род-Ник
|
8,39
|
0,00
|
Marshal
|
8,40
|
0,40
|
SUN OIL
|
9,19
|
0,49
|
Mango
|
8,16
|
0,23
|
Motto
|
8,25
|
0,10
|
Средняя цена в Украине:
|
8,89
|
0,27
|
|
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