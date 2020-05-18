Автогаз на АЗС 18 мая подорожал на 30 коп./л

Стоимость сжиженного газа в сетях автозаправочных станций за выходные (с 15 по 18 мая) в среднем по стране выросла на 27 коп./л, до 8,89 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

Консолидированная сеть «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, повысила цены на 40 коп./л, до 8,80 грн/л. Самый большой рост цен в этой сети зафиксирован в Днепропетровской области, где группа увеличила цены сразу на 85 коп./л - с 8,00 до 8,85 грн/л. В остальных же регионах цены были повышены на 30-40 коп./л.

Цена газа на АЗС ОККО за выходные выросла на 27 коп./л, до 9,38 грн/л. В столичном регионе сеть торгует по 8,99 грн/л (+20 коп./л к цене 15 мая).

WOG в среднем повысила цены на 18 коп./л, до 9,65 грн/л. На столичных станциях этой сети она составляет 9,38 грн/л.

Glusco, KLO и «Авантаж» повысили цены на 40 коп./л. «БРСМ-Нафта» - на 25 коп./л. (см. табл.).

Напомним, за последние полторы недели цены сжиженного газа на оптовом рынке на фоне возросшего спроса подскочили более чем на 33% - с 11 000 до 14 750 грн/т.

Ранее в статье «Автогаз выходит с карантина» аналитик «Консалтинговой группы А-95» Артем Куюн отмечал, что сдержанный рост розничных цен автогаза на фоне резкого скачка в опте может привести к исчезновению экономики работы нелегальных АГЗП.



