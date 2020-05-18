Финансовые новости
- |
- 18.05.20
- |
- 16:55
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Рост цен на нефть 18 мая ускорился до 6-7% на ожиданиях восстановления спроса в сфере транспорта
08:36 18.05.2020 |
Рост мировых цен на нефть в понедельник днем ускорился до 6-7% по основным маркам на крепнущей уверенности в перспективах восстановления спроса на это сырье по мере снятия карантинных ограничений в разных странах мира, относящихся к передвижениям, а также на данных о сокращении запасов в США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 13.23 EET цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 5,75%, до 34,37 доллара за баррель, июльских фьючерсов на нефть марки WTI — на 7,01%, до 31,59 доллара за баррель. Июньские фьючерсы на нефть марки WTI, которые истекают 19 мая, тем временем дорожали на 6,93%, до 31,47 доллара. Утром цены на нефть росли на 3-4%.
Поддержку ценам на нефть в понедельник оказывают ожидания восстановления спроса на сырье по мере ослабления введенных ранее карантинных ограничений в разных странах мира в связи с коронавирусом, равно как и снижение объёмов её добычи странами ОПЕК+ в рамках достигнутой в апреле договоренности, а также прекращение накопления запасов в США.
Так, по последним данным, за завершившуюся 8 мая неделю показатель американских запасов неожиданно, впервые за 15 недель, сократился, хотя аналитики ждали продолжения его роста. "Учитывая, в частности, это неожиданное снижение в данных о запасах сырья в США на прошлой неделе, маловероятно, что опасения по поводу (заполнения — ред.) хранилищ подтвердятся", — сказал агентству Рейтер аналитик CMC Markets Майкл Мак-Карти (Michael McCarthy).
"Цены на нефть могут продемонстрировать дальнейший рост по мере продолжения снятия ограничений на передвижения", — добавил аналитик Axi Corp's Стивен Иннес (Stephen Innes).
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|План под выборы: Зачем «слуги народа» вновь взялись за закон о референдуме
|Зачем Раде предлагают разрешить разбавлять бензин и кто от этого выиграет
|Тарифы на воду в Украине вырастут почти вдвое в 2021 году
|Война на Донбассе. Усиление обстрелов после заседания ТКГ и смертельная тренировка наших разведчиков
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Депозиты местных бюджетов в апреле сократились почти на 600 млн грн
|Оформить субсидию можно будет через портал «Дія»
|Разумков назвал возможную дату рассмотрения законопроекта об азартных играх
|Оператор ГТС подал в суд на семь облгазов из-за многомиллионных долгов
|Автогаз на АЗС 18 мая подорожал на 30 коп./л
|Зачем Раде предлагают разрешить разбавлять бензин и кто от этого выиграет
|НБУ упростил снятие наличных с карт в кассах магазинов и ресторанов
Это интересно
|Назван самый продаваемый смартфон с ОС Android по итогам первого квартала 2020 года
|У Lexus появится недорогой и очень маленький кроссовер
|Xiaomi представила платежную карту с уникальным кешбеком
|Выход Tesla Roadster отложен на неопределенный срок
|Никаких новых смартфонов Huawei с сервисами и приложениями Google до мая 2021 года
|Новый Kia Sorento получит «вторую пару глаз»
|Сейчас лишь телевизоры Samsung и LG могут воспроизводить видео 8K в YouTube