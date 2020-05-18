Рост цен на нефть 18 мая ускорился до 6-7% на ожиданиях восстановления спроса в сфере транспорта

Рост мировых цен на нефть в понедельник днем ускорился до 6-7% по основным маркам на крепнущей уверенности в перспективах восстановления спроса на это сырье по мере снятия карантинных ограничений в разных странах мира, относящихся к передвижениям, а также на данных о сокращении запасов в США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 13.23 EET цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 5,75%, до 34,37 доллара за баррель, июльских фьючерсов на нефть марки WTI — на 7,01%, до 31,59 доллара за баррель. Июньские фьючерсы на нефть марки WTI, которые истекают 19 мая, тем временем дорожали на 6,93%, до 31,47 доллара. Утром цены на нефть росли на 3-4%.

Поддержку ценам на нефть в понедельник оказывают ожидания восстановления спроса на сырье по мере ослабления введенных ранее карантинных ограничений в разных странах мира в связи с коронавирусом, равно как и снижение объёмов её добычи странами ОПЕК+ в рамках достигнутой в апреле договоренности, а также прекращение накопления запасов в США.

Так, по последним данным, за завершившуюся 8 мая неделю показатель американских запасов неожиданно, впервые за 15 недель, сократился, хотя аналитики ждали продолжения его роста. "Учитывая, в частности, это неожиданное снижение в данных о запасах сырья в США на прошлой неделе, маловероятно, что опасения по поводу (заполнения — ред.) хранилищ подтвердятся", — сказал агентству Рейтер аналитик CMC Markets Майкл Мак-Карти (Michael McCarthy).

"Цены на нефть могут продемонстрировать дальнейший рост по мере продолжения снятия ограничений на передвижения", — добавил аналитик Axi Corp's Стивен Иннес (Stephen Innes).