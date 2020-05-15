Bloomberg назвал трейдера, заработавшего на отрицательных ценах на нефть

Британский нефтетрейдер BB Energy стал одним из немногих, кто сумел заработать в ситуации, когда владельцы фьючерсов на нефть начали платить тем, кто соглашался выкупить их бумаги, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, 20 апреля, когда стоимость фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в мае упала до небывалого показателя в минус $37,63, BB Energy приобрел контракты на нефть объемом 250 тыс. барр.

«Вовремя проведенная покупка сделала BB Energy одним из явных победителей обвала на нефтяном рынке», - отмечает Bloomberg, назвавший проведенную трейдером сделку возможностью всей жизни.

Причиной падения котировок на WTI в отрицательную зону стало скорое истечение срока торгов майскими фьючерсами, после чего владелец контракта оказался бы обязан физически забрать нефть, которую ему в большинстве случаев негде хранить. Не имеющие собственных хранилищ владельцы фьючерсов сбывали их с рук на любых условиях и в конце концов оказались вынуждены доплачивать тем, кто их выкупит. К счастью для BB Energy, у него было где разместить нефть, что и позволило неплохо заработать, передает РБК.

С какой именно доплатой компания соглашалась забрать нефть, Bloomberg не сообщает, максимально BB Energy могла заработать примерно $9,4 млн и сверх того получить еще 250 тыс. барр. нефти.

Ранее Bloomberg сообщил, что после падения цен на майские фьючерсы ниже нуля их покупал для снабжения сырьем своего НПЗ известный инвестор Карл Айкан. «Мы получили изрядную сумму», - заявил миллиардер 24 апреля в интервью Bloomberg.

Статистика торгов 20 апреля показывает, что при цене почти в минус $38 за баррель WTI было зафиксировано несколько десятков сделок.