Автогаз в рознице 15 мая подорожал еще на 10–50 коп./л

Розничные сети 15 мая повысили стоимость сжиженного газа в пределах 10-50 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95». Средняя цена по стране за сутки выросла на 27 коп./л и составляет 8,61 грн/л.

Крупнейшая консолидированная сеть группы «Приват» повысила цены на 54-55 коп./л, до 8,43-8,44 грн/л.

В сетях ОККО и WOG автогаз подорожал на 11 коп./л и 29 коп./л, до 9,10 грн/л и 9,47 грн/л соответственно. На станциях «Параллель» и Marshal цена выросла в среднем на 50 коп./л.

Также на 5-30 коп./л стоимость выросла на АЗС AMIC, Shell, «БРСМ-Нафта», «Автотранс», KLO, UPG, Chipo, SUN OIL и Motto (см. табл.).

Как сообщал enkorr, 6 мая оптовые цены СУГ пошли в рост. По данным «А-95», средняя оптовая цена СУГ на ГНС 15 мая составляет 14 740 грн/т (+3750 грн/т к 6 мая).

«Ожидаемо вырос импортный паритет после перерыва на выходных, послабление карантина поддержало сезонный рост потребления. На следующей неделе можно ожидать цены в мелком опте еще на 500-1000 грн/т дороже», - прокомментировал итоги прошлого аукциона, на котором СУГ подорожал на 12%, директор по коммерческим вопросам УГД Сергей Федоренко.



