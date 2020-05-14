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Автогаз в рознице 14 мая подорожал на 10–30 коп./л
12:42 14.05.2020 |
Розничные сети 14 мая повысили стоимость сжиженного газа в пределах 10-30 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95». Средняя цена по стране за сутки выросла на 12 коп./л и составляет 8,37 грн/л.
В сетях ОККО и WOG автогаз подорожал на 26 коп./л и 29 коп./л, до 9,20 грн/л и 9,18 грн/л соответственно. На станциях Glusco цена выросла в среднем на 11 коп./л.
Крупнейшая консолидированная сеть группы «Приват» повысила цены на 4-6 коп./л, до 7,89 грн/л.
Также на 5-30 коп./л стоимость выросла на АЗС AMIC, «БРСМ-Нафта», «Автотранс», KLO, «Авантаж 7», Chipo, SUN OIL, Mango и Motto (см. табл.).
Как сообщал enkorr, 6 мая оптовые цены СУГ пошли в рост. По данным «А-95», средняя оптовая цена СУГ на ГНС 14 мая составляет 14 740 грн/т (+3750 грн/т к 6 мая).
«Ожидаемо вырос импортный паритет после перерыва на выходных, послабление карантина поддержало сезонный рост потребления. На следующей неделе можно ожидать цены в мелком опте еще на 500-1000 грн/т дороже», - прокомментировал итоги прошлого аукциона, на котором СУГ подорожал на 12%, директор по коммерческим вопросам УГД Сергей Федоренко.
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 13 на 14 мая, грн/л:
|
Компания
|
LPG
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
9,20
|
0,26
|
WOG
|
9,18
|
0,29
|
Авиас
|
7,89
|
0,04
|
Укрнафта
|
7,89
|
0,06
|
AMIC
|
8,06
|
0,03
|
Shell
|
8,48
|
0,00
|
SOCAR
|
8,89
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
8,10
|
0,03
|
Glusco
|
7,95
|
0,11
|
Автотранс
|
8,08
|
0,10
|
KLO
|
8,39
|
0,10
|
UPG
|
7,80
|
0,00
|
Параллель
|
8,49
|
0,00
|
Авантаж 7
|
7,35
|
0,20
|
Chipo
|
8,14
|
0,12
|
Род-Ник
|
8,39
|
0,00
|
Marshal
|
7,50
|
0,00
|
SUN OIL
|
8,48
|
0,26
|
Mango
|
7,92
|
0,32
|
Motto
|
7,81
|
0,13
|
Средняя цена в Украине:
|
8,37
|
0,12
|
|
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