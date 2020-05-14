Автогаз в рознице 14 мая подорожал на 10–30 коп./л

Розничные сети 14 мая повысили стоимость сжиженного газа в пределах 10-30 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95». Средняя цена по стране за сутки выросла на 12 коп./л и составляет 8,37 грн/л.

В сетях ОККО и WOG автогаз подорожал на 26 коп./л и 29 коп./л, до 9,20 грн/л и 9,18 грн/л соответственно. На станциях Glusco цена выросла в среднем на 11 коп./л.

Крупнейшая консолидированная сеть группы «Приват» повысила цены на 4-6 коп./л, до 7,89 грн/л.

Также на 5-30 коп./л стоимость выросла на АЗС AMIC, «БРСМ-Нафта», «Автотранс», KLO, «Авантаж 7», Chipo, SUN OIL, Mango и Motto (см. табл.).

Как сообщал enkorr, 6 мая оптовые цены СУГ пошли в рост. По данным «А-95», средняя оптовая цена СУГ на ГНС 14 мая составляет 14 740 грн/т (+3750 грн/т к 6 мая).

«Ожидаемо вырос импортный паритет после перерыва на выходных, послабление карантина поддержало сезонный рост потребления. На следующей неделе можно ожидать цены в мелком опте еще на 500-1000 грн/т дороже», - прокомментировал итоги прошлого аукциона, на котором СУГ подорожал на 12%, директор по коммерческим вопросам УГД Сергей Федоренко.



