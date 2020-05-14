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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Автогаз выходит с карантина

11:44 14.05.2020 |

Нефть и безнин

 Артем Куюн, аналитик «Консалтинговой группы А-95» / EnKorr

Потребление автогаза, сжавшееся из-за национального карантина в марте-апреле, начинает подавать уверенные признаки восстановления. На увеличение спроса уже отреагировала 50%-м ростом оптовая цена, и, похоже, на май это не предел. Благодаря накопленным на ценовом дне запасам, розница демонстрирует куда более плавную реакцию по сравнению с оптом. Сохранение этой тенденции может выбросить с рынка нелегальные заправки, расплодившиеся в активной фазе карантина.

Апрельский парашют

Введение карантина и последовавшее снижение автомобильной активности ожидаемо ударили по потреблению топлив в Украине. И если продажи дизтоплива, которым заправлялись поезда и другой пассажирский транспорт, спикировали на порядка 30%, то сжиженному газу удалось упасть мягче. По подсчетам «Консалтинговой группы А-95», в марте 2020 г. поставки на рынок сократились по сравнению с мартом 2019 г. - на 3%, в апреле - на 6%.

Однако даже с учетом карантинной подножки за четыре месяца динамика прироста поставок по сравнению с прошлым годом составила 6%, а за три месяца - 10,6%! Прирост реального потребления если и скромнее, то ненамного.

Поставки ресурса в Украину в январе-апреле 2020 г., тыс. т

 

«Мы вошли в месяц с традиционным избытком, но даже на фоне прогнозного снижения продаж никто не обращался с просьбой отсрочить или сократить отгрузку на апрель. Наоборот, появились заявки на увеличение объема», - говорит Виктор Слободяник, глава «К2 Энерджи», компании-провайдера ресурса «Лукойла» в Украине.

По нашим данным, не нашлось желающих рассрочить апрельские объемы и среди клиентов ТШО.

Структура поставок СУГ на рынок в апреле 2020 г. в разрезе источников, %

 

Объяснить стабильный спрос на поставки газа может активность на дорогах страны, которая со середины апреля кажется абсолютно докарантинной. В конце месяца в Киев вернулись пробки, на АЗС при выезде из столицы выстроились очереди. Похожие картины описывают владельцы заправок в других крупных городах и на трассах. Это позволяет предположить, что часть крупного запаса, переползшего в рынок с марта, явно потребили в апреле.

«Конечно, мы почувствовали отток клиентов в конце марта-начале апреля, но под конец месяца продажи выровнялись, а кое-где и выросли», - отметил во время enkorr online руководитель «БРСМ-Нафты» Андрей Биба.

Динамика продаж в разрезе сетей неравномерна: дискаунтерам было явно проще удержать объемы, в то время как бренды, очевидно, зафиксировали чуть большее падение.

Только вверх

Возобновление спроса ожидаемо создало почву для роста цен в начале мая. Пока в первых числах месяца московский Argus гулял «маевку», не публикуя котировку, на украинском рынке все готовились к неизбежному росту. Когда выходные в России закончились, по словам трейдеров, украинский индекс рванул сразу на 63 доллара. После второго захода на выходные рост продолжился.

Аукционы отреагировали быстро: стоимость ресурса «Укргаздобычи» выросла с 9300 грн в конце апреля до 11500 грн/т 7 мая.

«В конце апреля мы закупились на аукционе, да и с рук еще взяли немного по 9200-9300 грн. Понимали, что скачек после праздников будет, но если бы знали, что такой, то взяли бы больше», - говорит менеджер по закупке одной из крупных сетей.

На новостях об отсутствии дополнительных объемов «Тенгизшевройла» в мае цена газа «Укргаздобычи» на аукционе 13 мая улетела до 13800 грн/т.

Аукционы отреагировали с запасом на будущее: за две недели стоимость ресурса «Укргаздобычи» выросла с 9160 до 13 800 грн/т.
Динамика цен на аукционах Укргаздобычи в марте-мае 2020 г., грн/т с НДС

Автогаз выходит с карантина

 Источник: «Консалтинговая группа А-95»

На рост закупочной цены в 2,5 грн розница пока отреагировала спокойно. Первыми стелы ожидаемо поменяли дискаунтеры, еще в апреле упершиеся в ценовое дно - БРСМ, «Авантаж», Chippo, SunOil выросли на 20 коп./л. «Приват» в ряде регионов набросил все 50-60 коп. «Дорогие» бренды также поднялись, но позже и скромнее - всего плюс 10 коп.

Небольшая динамика обусловлена увесистым запасом газа на рынке. Впрочем, говорят трейдеры и статистика, распределены запасы между операторами неравномерно. С одной стороны, на рынке все еще присутствует мощная часть остатков, ожидающих своего часа с февраля, когда ценник переваливал за 16 000 грн/т. Счастливые владельцы этого остатка, среди которых «Надежда», ОККО, Glusco, «Автотранс», явно будут стараться поднимать цены при первой возможности.

С другой стороны - есть на рынке и увесистый ресурс, сформированный на ценовом дне. Среди привезших впрок - WOG, GT Group, Socar, «Авантаж», отчасти - «БРСМ-Нафта». По подсчетам «Консалтинговой группы А-95», на начало мая около 5 тыс. ресурса ожидало слива на подъездных путях ГНС. «Платим за простои, но рост цены все равно покрывает эти расходы», - говорит глава одной из крупных компаний-импортеров.

Эта подушка должна дать возможность не повышаться дольше, чем это могло бы произойти. По словам источников в двух крупных национальных сетях, там не видят причин для резких скачков сегодня, и тем более не видят себя в роли инициатора повышения.

Автогаз выходит с карантина

 

Помочь притормозить обоснованное повышение должна и устоявшаяся практика работы украинского рынка: за редкими исключениями газ у нас быстро дешевеет и очень трудно растет. За время карантина, например, бензины и ДТ упали в цене на 17%, а автогаз - на 25%. В обратную сторону, скорее всего, это не сработает, ведь на растущем потреблении борьба за клиента обостряется с новой силой. И хотя глобально такая практика держит маржу на минимальном уровне, сегодня она могла бы помочь почистить ряды операторов рынка за счет представителей нелегального сектора. Резкое падение оптовых цен на фоне крупных дорогих запасов раздуло розничную маржу до небывалых размеров и, как следствие, привлекло на рынок новую армию нелегалов. Сегодня работа «пиратов» с колес оборачивается для них другим, болезненным образом: закупка ресурса в стремительно подорожавшем опте может свести экономику бизнеса к нулю. Не воспользоваться таким моментом всем пострадавшим от нелегалов операторам было бы глупо.
 

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