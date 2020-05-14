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В рознице цены на светлые нефтепродукты 13 мая продолжили снижаться
23:38 13.05.2020 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 13 мая 2020 г. отмечалось снижение розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС снизилась на 0.20% (-4.0 коп/л) до 20.75 грн/л, бензина А-95 евро - снизилась на 0.15% (-3.0 коп/л) до 22.31 грн/л. Дизельное топливо евро подешевело на 0.19% (-4.0 коп/л) до 21.58 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 13 мая 2020 г. подешевел на 0.44% (-4.0 коп/л) до 8.38 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 37.6%.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|20.75
|16.45
|-0.20
|-1.21
|Бензин А-95 евро
|22.31
|17.45
|-0.15
|-0.92
|Дизельное топливо Евро
|21.58
|15.95
|-0.19
|-0.75
|Сжиженный газ
|8.38
|6.50
|-0.44
|-1.16
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