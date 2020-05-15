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«Приват» 13 мая поднял цены на автогаз в регионах
13:52 13.05.2020 |
С 12 на 13 мая стоимость сжиженного газа в крупнейшей консолидированной сети группы «Приват» в среднем выросла на 10 коп./л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В частности, станции группы «Приват» повысили стоимость СУГ на 50 коп./л, до 7,75 грн/л в Винницкой области, на 60 коп./л, до 7,45 грн/л - в Житомирской области и на 20 коп./л, до 7,80 грн/л в Кировоградской области.
Кроме того, на станциях сети «Автотранс» средняя цена автогаза тоже выросла на 10 коп./л, до 7,98 грн/л.
Средняя цена СУГ по Украине 13 мая составила 8,26 грн/л (+2коп./л).
Как сообщал enkorr, 6 мая оптовые цены СУГ пошли в рост. По данным «А-95», средняя оптовая цена СУГ на ГНС 12 мая составляла 12 540 грн/т (+660 грн/т к 6 мая).
«Ожидаемо вырос импортный паритет после перерыва на выходных, послабление карантина поддержало сезонный рост потребления. На следующей неделе можно ожидать цены в мелком опте еще на 500-1000 грн/т дороже», - прокомментировал итоги прошлого аукциона, на котором СУГ подорожал на 12%, директор по коммерческим вопросам УГД Сергей Федоренко.
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 12 на 13 мая, грн/л:
|
Компания
|
LPG
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
8,94
|
0,00
|
WOG
|
8,90
|
0,00
|
Авиас
|
7,85
|
0,11
|
Укрнафта
|
7,83
|
0,08
|
AMIC
|
8,03
|
0,00
|
Shell
|
8,48
|
0,00
|
SOCAR
|
8,89
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
8,08
|
0,00
|
Glusco
|
7,95
|
0,00
|
Автотранс
|
7,98
|
0,10
|
KLO
|
8,29
|
0,00
|
UPG
|
7,80
|
0,00
|
Параллель
|
8,49
|
0,00
|
BVS
|
8,29
|
0,00
|
Chipo
|
8,02
|
0,00
|
Род-Ник
|
8,39
|
0,00
|
Marshal
|
7,50
|
0,00
|
SUN OIL
|
8,21
|
0,00
|
Mango
|
7,57
|
0,00
|
Motto
|
7,48
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
8,26
|
0,02
|
|
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