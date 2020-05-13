Финансовые новости
- |
- 13.05.20
- |
- 17:13
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Нефть 13 мая дешевеет перед выходом данных минэнерго по запасам в США
14:13 13.05.2020 |
Мировые цены на нефть снижаются в среду днем перед выходом официальных данных по динамике запасов "черного золота" в США на минувшей неделе, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.23 EET цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1%, до 29,68 доллара за баррель, июньских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,81%, до 25,57 доллара за баррель.
Трейдеры предпочитают сохранять осторожность перед выходом данных американского министерства энергетики по запасам нефти в США на прошлой неделе. Аналитики прогнозируют, что их рост замедлился слабо - всего до 4,2 миллиона баррелей после повышения на 4,6 миллиона неделей ранее. В то же время, вышедшие в ночь на среду данные Американского института нефти (API) показали, что запасы нефти в США по итогам прошедшей недели выросли на 7,58 миллиона баррелей.
Кроме того, трейдеры следят за ситуацией с распространением коронавируса в мире: участники торгов опасаются возможной второй волны заражений в странах, ослабляющих карантинные меры.
"Цены на нефть снижаются из-за опасений, что риск возобновления распространения коронавируса может подтолкнуть страны к более длительным ограничительным мерам, что негативно скажется на мировой экономической активности и спросе на энергоносители", - сказал агентству Рейтер представитель Phillip Futures Автар Санду (Avtar Sandu).
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|От Качуры до Разумкова: Кого Зеленский бросит в битву с Кличко за Киев
|Рада приняла «антиКоломойский» закон
|Коломойскому и Ермаку приготовиться. Какие табу поставили США Зеленскому
|Нацбанк Украины, вероятно, сможет еще снизить учетную ставку в 2020г. для стимулирования экономики - глава НБУ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Кабмин принял решение об открытии пункта пропуска «Шегини» на границе с Польшей
|Кабмин сменил главу Экологической инспекции
|Кабмин разрешил такси двигаться полосами движения для общественного транспорта
|Рада снизила требования к уставному капиталу банков
|Рада продлила мораторий на проверки бизнеса до окончания карантина
|Потребительские кредиты освободили от штрафов до конца карантина
Это интересно
|Происхождение коронавируса: что мог скрывать Китай?
|Представлен «бюджетный» планшет Surface Go 2 на процессорах Intel Pentium и Core
|Microsoft представила Surface Book 3 — профессиональный ноутбук с Ice Lake-U и Quadro RTX
|Microsoft инвестирует $1 млрд в строительство дата-центра в Польше
|Седан Genesis G90 следующего поколения станет первым серийным автомобилем с лазерным дальномером
|Технология NFC позволит заряжать небольшие гаджеты
|Китайцы сделали батареи для электрокаров ещё безопаснее