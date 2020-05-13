В мелком опте 12 мая бензины дорожали, а в рознице пока еще дешевели

12 мая 2020 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось повышение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте, а в рознице пока еще цены снижаются.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала больше на 0.67% (9 коп/л) до 13.88 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день повысилась на 0.78% (11 коп/л) до 14.73 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте выросли в цене на 0.67% (9 коп/л) до 13.73 грн/л.

Вид топлива сред., грн/л сутки, % неделя, % 30 дней, % Бензин А-92 евро 13.88 0.67 4.31 -12.14 Бензин А-95 евро 14.73 0.78 4.72 -10.70 Дизельное топливо евро 13.73 0.67 6.21 -11.54

Цена бензина А-92 евро на украинских АЗС немного снизилась на 0.1% (-1.0 коп/л) до 20.79 грн/л, бензина А-95 евро — немного снизилась на 0.0% (-1.0 коп/л) до 22.35 грн/л. Дизельное топливо евро немного подешевело на 0.0% (-1.0 коп/л) до 21.62 грн/л.