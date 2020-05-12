Украина наращивает запасы нефтепродуктов

Поставки бензина и дизельного топлива в апреле 2020 г. увеличились, несмотря на сокращение потребления, вызванное карантином. Таковы результаты исследования, проведенного «Консалтинговой группой А-95».

По оперативным данным, баланс дизельного топлива в минувшем апреле увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10%, до 642 тыс. т. При этом увеличился как импорт топлива, так и его производство внутри страны — на 7% и 33% соответственно.

Импорт составил 549 тыс. т. Крупнейшим источником внешних поставок остается Российская Федерация — 226,8 тыс. т, что составило 37% в апрельском балансе всего рынка. Рост российских поставок был обусловлен по-прежнему неполными поставками дизтоплива из Беларуси (143 тыс. т против ожидающихся 180 тыс. т), а также благоприятной ценовой конъюнктурой. В частности, крушение мировых цен на энергоресурсы уменьшило размер специальной пошлины на трубопроводные поставки российского ДТ, в результате чего импорт по трубопроводу «ПрикарпатЗападтранс» вырос до 56,2 тыс. т — максимального значения с августа 2019 года, когда пошлина была введена.

Выпуск ДТ украинскими НПЗ в апреле 2020 г. увеличился на 33%, оценочно до 93 тыс. т. Основной прирост дал Кременчугский НПЗ, который увеличил переработку нефти, а также нарастил отбор дизельного топлива вследствие временного отказа от выпуска авиационного керосина. Доля украинских НПЗ в балансе рынка составила 14,5%, увеличившись на 0,5 п.п. по сравнению с апрелем 2019 года.

Баланс рынка бензинов в апреле 2020 г. составил 160,5 тыс. т, что на 3% меньше, чем в аналогичный период прошлого года (165,6 тыс. т). При этом произошло ощутимое увеличение доли рынка украинских НПЗ, которая составила 60,5% (+13,7 п. п. к апрелю 2019 года).

Кременчугский НПЗ и Шебелинский ГПЗ в апреле нарастили выпуск автобензинов на 25%, до 97 тыс. т по сравнению с апрелем 2019 г.

Импорт в апреле снизился на 28%, до 63 тыс. т, по сравнению с апрелем прошлого года. Так, крупнейший зарубежный поставщик — Беларусь — отгрузила в Украину 44,5 тыс. т или на 27% меньше, чем в аналогичный период 2019 г.

Отгрузки с Мажейкяйского НПЗ (Литва) снизились на 30%, до 17,7 тыс. т.

«Рост поставок дизельного топлива и незначительный спад поставок бензина на фоне снижения в среднем 20%-ного потребления вследствие карантина говорят о накоплении в стране значительного запаса нефтепродуктов. Его можно оценить в 200 тыс. т дизтоплива и до 35 тыс. т бензина. Эти объемы, закупленные в том числе и в период минимальных котировок, обеспечат благоприятную ценовую конъюнктуру, которая все еще создает потенциал для снижения розничных цен минимум на 10%», — заявил директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн.