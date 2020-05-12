Розничные сети в период с 8 по 12 мая повысили стоимость сжиженного газа в пределах 5-20 коп./л

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».

Сети АЗК WOG и ОККО подняли цены в среднем на 2 коп./л и 6 коп./л, до 8,89 грн/л и 8,94 грн/л соответственно. Столичная сеть KLO повысила стоимость автогаза на 10 коп./л, до 8,29 грн/л.

Сети «Фактор» и «Рур Груп» подняли цены на 20 коп./л. В таких сетях как Chipo, SUN OIL, Mango и Motto автогаз подорожал в пределах 5-15 коп./л.

Средняя по стране розничная цена сжиженного газа на АЗС 12 мая выросла на 2 коп./л, до 8,24 грн/л.

Как сообщал enkorr, 8 мая компании KLO, «БРСМ-Нафта» и «Авантаж 7» повысили стоимость автогаза на 20 коп./л в столичном регионе.

«Предполагаемо вырос импортный паритет после перерыва на выходных, послабление карантина поддержало сезонный рост потребления. На следующей неделе можно ожидать цены в мелком опте еще на 500-1000 грн/т дороже», - прокомментировал итоги прошлого аукциона, на котором СУГ подорожал на 12%, директор по коммерческим вопросам УГД Сергей Федоренко.



