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Розничные сети в период с 8 по 12 мая повысили стоимость сжиженного газа в пределах 5-20 коп./л
12:32 12.05.2020 |
Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».
Сети АЗК WOG и ОККО подняли цены в среднем на 2 коп./л и 6 коп./л, до 8,89 грн/л и 8,94 грн/л соответственно. Столичная сеть KLO повысила стоимость автогаза на 10 коп./л, до 8,29 грн/л.
Сети «Фактор» и «Рур Груп» подняли цены на 20 коп./л. В таких сетях как Chipo, SUN OIL, Mango и Motto автогаз подорожал в пределах 5-15 коп./л.
Средняя по стране розничная цена сжиженного газа на АЗС 12 мая выросла на 2 коп./л, до 8,24 грн/л.
Как сообщал enkorr, 8 мая компании KLO, «БРСМ-Нафта» и «Авантаж 7» повысили стоимость автогаза на 20 коп./л в столичном регионе.
«Предполагаемо вырос импортный паритет после перерыва на выходных, послабление карантина поддержало сезонный рост потребления. На следующей неделе можно ожидать цены в мелком опте еще на 500-1000 грн/т дороже», - прокомментировал итоги прошлого аукциона, на котором СУГ подорожал на 12%, директор по коммерческим вопросам УГД Сергей Федоренко.
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 8 на 12 мая, грн/л:
|
Компания
|
LPG
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
8,94
|
0,06
|
WOG
|
8,89
|
0,02
|
Авиас
|
7,74
|
0,00
|
Укрнафта
|
7,75
|
0,00
|
AMIC
|
8,04
|
0,00
|
Shell
|
8,48
|
0,00
|
SOCAR
|
8,89
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
8,08
|
0,00
|
Glusco
|
7,95
|
0,00
|
Автотранс
|
7,88
|
0,00
|
KLO
|
8,29
|
0,10
|
UPG
|
7,80
|
0,00
|
Параллель
|
8,49
|
0,00
|
Фактор
|
7,30
|
0,20
|
Chipo
|
8,02
|
0,14
|
Род-ник
|
8,39
|
0,00
|
Рур груп
|
8,09
|
0,20
|
SUN OIL
|
8,21
|
0,09
|
Mango
|
7,57
|
0,13
|
Motto
|
7,48
|
0,05
|
Средняя цена в Украине:
|
8,24
|
0,02
|
|
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