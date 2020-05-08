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Операторы 8 мая подняли цены на автогаз в столичном регионе
15:34 08.05.2020 |
Компании KLO, «БРСМ-Нафта» и «Авантаж 7» повысили стоимость автогаза на 20 коп./л в Киеве. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».
В частности, розничная стоимость автогаза на столичных станциях KLO выросла до 8,19 грн/л, на «БРСМ-Нафта» - до 7,89 грн/л, на «Авантаж 7» - до 7,15 грн/л.
Средняя цена автогаза в столичном регионе, по данным «А-95», выросла на 3 коп./л, до 7,75 грн/л. При этом, в остальных регионах страны цена автогаза не изменилась.
Как сообщал enkorr, накануне, 7 мая, оптовые цены СУГ пошли в рост. По данным «А-95», средняя оптовая цена СУГ на ГНС 7 мая составляла 12 000 грн/т (+120 грн/т к 6 мая).
«Ожидаемо вырос импортный паритет после перерыва на выходных, послабление карантина поддержало сезонный рост потребления. На следующей неделе можно ожидать цены в мелком опте еще на 500-1000 грн/т дороже», - прокомментировал итоги вчерашнего аукциона, на котором СУГ подорожал на 12%, директор по коммерческим вопросам УГД Сергей Федоренко.
Напомним, за месяц (1-30 апреля) автогаз на АЗС подешевел на 2,07 грн/л, до средних по Украине 8,49 грн/л.
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 7 на 8 мая в Киеве, грн/л:
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
KLO
|
8,19
|
+0,20
|
WOG
|
8,48
|
0,00
|
AMIC
|
7,29
|
-0,20
|
БРСМ-Нафта
|
7,89
|
+0,20
|
Укрнафта
|
7,60
|
0,00
|
Shell
|
8,29
|
0,00
|
ОККО
|
8,49
|
0,00
|
SUN OIL
|
7,69
|
0,00
|
Glusco
|
7,95
|
0,00
|
Авантаж 7
|
7,15
|
+0,20
|
UPG
|
7,80
|
0,00
|
Mango
|
6,95
|
0,00
|
SOCAR
|
8,45
|
0,00
|
Motto
|
6,88
|
0,00
|
Luxwen
|
7,39
|
0,00
|
Chipo
|
7,50
|
0,00
|
Средняя
|
7,75
|
+0,03
|
|
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