Операторы 8 мая подняли цены на автогаз в столичном регионе

Компании KLO, «БРСМ-Нафта» и «Авантаж 7» повысили стоимость автогаза на 20 коп./л в Киеве. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

В частности, розничная стоимость автогаза на столичных станциях KLO выросла до 8,19 грн/л, на «БРСМ-Нафта» - до 7,89 грн/л, на «Авантаж 7» - до 7,15 грн/л.

Средняя цена автогаза в столичном регионе, по данным «А-95», выросла на 3 коп./л, до 7,75 грн/л. При этом, в остальных регионах страны цена автогаза не изменилась.

Как сообщал enkorr, накануне, 7 мая, оптовые цены СУГ пошли в рост. По данным «А-95», средняя оптовая цена СУГ на ГНС 7 мая составляла 12 000 грн/т (+120 грн/т к 6 мая).

«Ожидаемо вырос импортный паритет после перерыва на выходных, послабление карантина поддержало сезонный рост потребления. На следующей неделе можно ожидать цены в мелком опте еще на 500-1000 грн/т дороже», - прокомментировал итоги вчерашнего аукциона, на котором СУГ подорожал на 12%, директор по коммерческим вопросам УГД Сергей Федоренко.

Напомним, за месяц (1-30 апреля) автогаз на АЗС подешевел на 2,07 грн/л, до средних по Украине 8,49 грн/л.



