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В апреле доля украинских НПЗ превысила 60% рынка
12:16 08.05.2020 |
Доля украинских НПЗ в апрельском балансе рынка автомобильного бензина составила 60,5%, сообщили enkorr в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные собственного исследования.
Кременчугский НПЗ и Шебелинский ГПЗ в апреле нарастили выпуск автобензинов на 25%, до 97 тыс. т по сравнению с апрелем 2019 г. Прирост обеспечил Кременчугский НПЗ «Укртатнафты», который по имеющейся информации в марте-апреле существенно нарастил переработку, в отдельные дни достигая максимально возможного объема в 10 тыс. т. Для сравнения: среднегодовой суточный объем переработки на Кременчугском НПЗ в 2018-2019 гг. составлял 6,3-6,8 тыс. т.
Импорт в апреле снизился на 28%, до 63 тыс. т, по сравнению с апрелем прошлого года. По отношению к предыдущему месяцу, марту 2020 г., импортные поставки уменьшились на 6% или на 4,2 тыс. т.
Так белорусские НПЗ сохранили отгрузки в Украину на уровне марта - 44,5 тыс. т. По сравнению с аналогичным периодом 2019 г., белорусский импорт сократился на 27%.
Отгрузки с Мажейкяйского НПЗ (Литва) снизились на 30%, до 17,7 тыс. т. Также в апреле начались поставки бензина из России, о чем ранее сообщал enkorr. Также за отчетный месяц около 0,6 тыс. т поступило из Румынии.
Общий баланс рынка в апреле 2020 г. составил 160,5 тыс. т, что на 3% меньше чем в аналогичный период прошлого года (165,6 тыс. т). При этом по сравнению с предыдущим месяцем - с мартом 2020 г. - объем рынка вырос на 16,8% или на 23 тыс. т.
Структура рынка автобензина в апреле 2020 г., %
Всего за 4 месяца 2020 г. баланс рынка автомобильных бензинов составил 590 тыс. т, что соответствует объему аналогичного периода 2019 г. Украинские НПЗ увеличили производство бензинов на 8%, на столько же снизился импорт. Таким образом доля украинских НПЗ в балансе рынка за первые 4 месяца 2020 г. выросла на 3,9 п. п., до 52,2%, по сравнению с аналогичным периодом 2019 г.
Ранее enkorr сообщал, что в І квартале Кременчугский НПЗ «Укртатнафты» нарастил отгрузки бензинов по железной дороге в адрес розничных операторов на 60%, до 48,5 тыс. т, по сравнению с аналогичным периодом 2019 г.
Напомним, из-за общего снижения потребления бензинов в последние годы украинские НПЗ испытывают сложности с их продажами. Это в свою очередь является основным препятствием для увеличения объема переработки. Для решения этой проблемы компания «Укртатнафта» инициировала введение заградительных пошлин на белорусский бензин, а также лоббирует пересмотр акцизов на СУГ и бензин.
Еще летом 2018 г. в статье «Бензин на пути большой нефти» для «Зеркала недели. Украина» директор «А-95» Сергей Куюн отмечал, что для решения проблемы с продажами бензинов, «Привату» необходимо договориться с крупнейшими автозаправочными сетями, предложив им условия лучше, чем в их текущих контрактах, и гарантировав выполнение поставок.
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