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Бензины и дизтопливо 8 мая продолжили дешеветь в рознице
11:29 08.05.2020 |
С 7 на 8 мая розничные цены на бензины и дизельное топливо снизились в пределах 0,2-1 грн/л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В сети SOCAR дизельное топливо и все виды бензинов подешевели на 0,6-1 грн/л: бензин А-92 - до 23,99 грн/л, бензин А-95 - до 24,99 грн/л, ДТ - до 23,99 грн/л. На 50 коп./л все виды топлива подешевели в сети «Параллель».
8 мая снизила цены и сеть Marshal. Бензины подешевели на 50 коп./л, до 17,00 и 18,00 грн/л на А-92 и А-95 соответственно. Цена на ДТ снижена на 60 коп./л, до 16,90 грн/л.
Такие сети как «Катрал» и «Олас» понизили цены в пределах 20-40 коп./л.
Средняя стоимость бензинов марок А-92, А-95 и ДТ 8 мая снизилась на 2 коп./л - до 20,86 грн/л, до 21,86 грн/л и до 21,31 грн/л соответственно.
Как сообщал enkorr, за месяц (1-30 апреля) средняя цена топлива на украинских АЗС уменьшилась на 2,65 грн/л. Снижение цен продолжилось и в начале мая.
Напомним, 5 мая на аукционе «Укрзализныци» по рамочному контракту победителям была предложена расчетная цена в пределах 12 775-13 149 грн/т (около 10,6-10,9 грн/л).
Динамика розничных цен в сетях АЗС 7/8 мая 2020 г., грн/л:
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
23,49
|
0,00
|
24,49
|
0,00
|
23,49
|
0,00
|
WOG
|
23,49
|
0,00
|
24,49
|
0,00
|
23,49
|
0,00
|
Авиас
|
19,95
|
0,00
|
20,95
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
20,00
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
AMIC
|
21,36
|
0,00
|
22,36
|
0,00
|
21,36
|
0,00
|
Shell
|
21,10
|
0,00
|
22,62
|
0,00
|
21,78
|
0,00
|
SOCAR
|
23,99
|
-0,60
|
24,99
|
-1,00
|
23,99
|
-1,00
|
БРСМ-Нафта
|
17,93
|
0,00
|
18,93
|
0,00
|
17,77
|
0,00
|
Glusco
|
20,95
|
0,00
|
21,95
|
0,00
|
20,95
|
0,00
|
Автотранс
|
20,93
|
0,00
|
21,93
|
0,00
|
21,98
|
0,00
|
KLO
|
19,99
|
0,00
|
20,99
|
0,00
|
20,99
|
0,00
|
UPG
|
19,90
|
0,00
|
20,90
|
0,00
|
18,90
|
0,00
|
Параллель
|
22,32
|
-0,50
|
23,32
|
-0,50
|
22,32
|
-0,50
|
Олас
|
19,90
|
0,00
|
20,90
|
0,00
|
18,90
|
-0,40
|
Chipo
|
18,64
|
0,00
|
19,64
|
0,00
|
18,48
|
0,00
|
Катрал
|
20,29
|
-0,20
|
21,27
|
-0,20
|
19,27
|
-0,20
|
Marshal
|
17,00
|
-0,50
|
18,00
|
-0,50
|
16,90
|
-0,60
|
SUN OIL
|
18,14
|
0,00
|
19,14
|
0,00
|
17,91
|
0,00
|
Mango
|
17,39
|
0,00
|
18,39
|
0,00
|
17,29
|
0,00
|
Motto
|
18,33
|
0,00
|
19,33
|
0,00
|
18,18
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
20,86
|
-0,02
|
21,86
|
-0,02
|
21,31
|
-0,02
|
|
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