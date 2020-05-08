Бензины и дизтопливо 8 мая продолжили дешеветь в рознице

С 7 на 8 мая розничные цены на бензины и дизельное топливо снизились в пределах 0,2-1 грн/л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В сети SOCAR дизельное топливо и все виды бензинов подешевели на 0,6-1 грн/л: бензин А-92 - до 23,99 грн/л, бензин А-95 - до 24,99 грн/л, ДТ - до 23,99 грн/л. На 50 коп./л все виды топлива подешевели в сети «Параллель».

8 мая снизила цены и сеть Marshal. Бензины подешевели на 50 коп./л, до 17,00 и 18,00 грн/л на А-92 и А-95 соответственно. Цена на ДТ снижена на 60 коп./л, до 16,90 грн/л.

Такие сети как «Катрал» и «Олас» понизили цены в пределах 20-40 коп./л.

Средняя стоимость бензинов марок А-92, А-95 и ДТ 8 мая снизилась на 2 коп./л - до 20,86 грн/л, до 21,86 грн/л и до 21,31 грн/л соответственно.

Как сообщал enkorr, за месяц (1-30 апреля) средняя цена топлива на украинских АЗС уменьшилась на 2,65 грн/л. Снижение цен продолжилось и в начале мая.

Напомним, 5 мая на аукционе «Укрзализныци» по рамочному контракту победителям была предложена расчетная цена в пределах 12 775-13 149 грн/т (около 10,6-10,9 грн/л).



