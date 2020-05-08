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Нефть 8 мая дорожает на фоне ослабления карантинных мер
08:58 08.05.2020 |
Мировые цены на нефть в пятницу растут в надежде на повышение спроса на фоне ослабления карантинных мер по всему миру, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.50 EET цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,49% - до 29,9 доллара за баррель, июньских фьючерсов на нефть марки WTI - на 1,83%, до 23,98 доллара за баррель.
Инвесторы с оптимизмом воспринимают новости о том, что все больше стран начали ослаблять ограничения, введенные в связи с коронавирусом. Это дает надежду, что спрос на топливо постепенно восстановится после провала, вызванного пандемией.
При этом аналитик AxiCorp's Стивен Иннес (Stephen Innes), которого цитирует Рейтер, предупреждает, что даже если спрос начнет стабилизироваться, запасы нефти в хранилищах продолжат накапливаться еще некоторое время.
Все больше стран по всему миру начинают открывать экономики и ослаблять карантинные ограничения. Так, в Германии магазины могут открываться без ограничений, но с соблюдением мер гигиены. Правительство Великобритании в воскресенье объявит об ослаблении карантинных мер, а первые шаги в этом направлении будут сделаны уже в понедельник.
В Австралии, как сообщает агентство, правительство будет постепенно ослаблять ограничения в течение четырех недель, поскольку заражение замедляется до минимума.
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