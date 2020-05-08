Крупные сети АЗС 7 мая продолжили снижать цены на бензин и дизтопливо в регионах

Розничные сети Sun Oil, Marshal и Motto понизили цены на бензин и дизельное топливо на АЗС еще в пределах от 30 коп./л до 1 грн/л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

Так национальная сеть АЗС Sun Oil в ряде областей снизила цены дизтоплива на 1 грн/л, в Одесской обл. на 1,2 грн/л, а в Хмельницкой - на 1,5 грн/л. Цена ДТ в этой сети в зависимости от региона колеблется в пределах 16,99 грн/л - 18,50 грн/л. Средняя же цена по сети составляет 17,91 грн/л.

Цены на бензины Sun Oil понизила в пределах 50 коп./л -1 грн/л. Средняя по стране цена А-92 в этой сети опустилась до 18,14 грн/л, А-95 - до 19,14 грн/л.

7 мая снизила цены и сеть Marshal. Бензины подешевели на 40 коп./л, до 17,50 и 18,50 грн/л на А-92 и А-95 соответственно. Цена на ДТ снижена на 30 коп./л, до 17,50 грн/л.

Моttо опустила цены на ДТ, в частности в Донецкой области на 1 грн/л, до 18,98 грн/л, в столичном регионе цены остались на прежнем уровне - 17,38 грн/л.

Как сообщал enkorr, за месяц (1-30 апреля) средняя цена топлива на украинских АЗС уменьшилась на 2,65 грн/л. Снижение цен продолжилось и в начале мая.

Напомним, 5 мая на аукционе «Укрзализныци» по рамочному контракту победителям была предложена расчетная цена в пределах 12 775-13 149 грн/т (около 10,6-10,9 грн/л).



