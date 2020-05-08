Финансовые новости
- |
- 08.05.20
- |
- 05:02
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Крупные сети АЗС 7 мая продолжили снижать цены на бензин и дизтопливо в регионах
17:38 07.05.2020 |
Розничные сети Sun Oil, Marshal и Motto понизили цены на бензин и дизельное топливо на АЗС еще в пределах от 30 коп./л до 1 грн/л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».
Так национальная сеть АЗС Sun Oil в ряде областей снизила цены дизтоплива на 1 грн/л, в Одесской обл. на 1,2 грн/л, а в Хмельницкой - на 1,5 грн/л. Цена ДТ в этой сети в зависимости от региона колеблется в пределах 16,99 грн/л - 18,50 грн/л. Средняя же цена по сети составляет 17,91 грн/л.
Цены на бензины Sun Oil понизила в пределах 50 коп./л -1 грн/л. Средняя по стране цена А-92 в этой сети опустилась до 18,14 грн/л, А-95 - до 19,14 грн/л.
7 мая снизила цены и сеть Marshal. Бензины подешевели на 40 коп./л, до 17,50 и 18,50 грн/л на А-92 и А-95 соответственно. Цена на ДТ снижена на 30 коп./л, до 17,50 грн/л.
Моttо опустила цены на ДТ, в частности в Донецкой области на 1 грн/л, до 18,98 грн/л, в столичном регионе цены остались на прежнем уровне - 17,38 грн/л.
Как сообщал enkorr, за месяц (1-30 апреля) средняя цена топлива на украинских АЗС уменьшилась на 2,65 грн/л. Снижение цен продолжилось и в начале мая.
Напомним, 5 мая на аукционе «Укрзализныци» по рамочному контракту победителям была предложена расчетная цена в пределах 12 775-13 149 грн/т (около 10,6-10,9 грн/л).
Динамика розничных цен в сетях АЗС 6/7 мая 2020 г., грн/л:
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
23,49
|
0,00
|
24,49
|
0,00
|
23,49
|
0,00
|
WOG
|
23,49
|
0,00
|
24,49
|
0,00
|
23,49
|
0,00
|
Авиас
|
19,95
|
0,00
|
20,95
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
20,00
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
AMIC
|
21,36
|
0,00
|
22,36
|
0,00
|
21,36
|
0,00
|
Shell
|
21,10
|
0,00
|
22,62
|
0,00
|
21,78
|
0,00
|
SOCAR
|
24,59
|
0,00
|
25,99
|
0,00
|
24,99
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
17,93
|
0,00
|
18,93
|
0,00
|
17,59
|
0,00
|
Glusco
|
20,95
|
0,00
|
21,95
|
0,00
|
20,95
|
0,00
|
Автотранс
|
20,93
|
0,00
|
21,93
|
0,00
|
21,98
|
0,00
|
KLO
|
19,99
|
0,00
|
20,99
|
0,00
|
20,99
|
0,00
|
UPG
|
19,90
|
0,00
|
20,90
|
0,00
|
18,90
|
0,00
|
Параллель
|
22,82
|
0,00
|
23,82
|
0,00
|
22,82
|
0,00
|
BVS
|
20,59
|
0,00
|
21,59
|
0,00
|
21,59
|
0,00
|
Chipo
|
18,64
|
0,00
|
19,64
|
0,00
|
18,48
|
0,00
|
Укр-Петроль
|
19,80
|
0,00
|
20,80
|
0,00
|
20,80
|
0,00
|
Marshal
|
17,50
|
-0,40
|
18,50
|
-0,40
|
17,50
|
-0,30
|
SUN OIL
|
18,14
|
-0,97
|
19,14
|
-0,97
|
17,91
|
-1,08
|
Mango
|
17,39
|
0,00
|
18,39
|
0,00
|
17,29
|
0,00
|
Motto
|
18,33
|
0,00
|
19,33
|
0,00
|
18,18
|
-0,50
|
Средняя цена в Украине:
|
20,88
|
-0,03
|
21,88
|
-0,03
|
21,33
|
-0,04
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Тактическая замена? Почему МВФ «укоротил» кредитные аппетиты Украины
|Схема местных выборов: Какую игру с мэрами начал Зеленский
|Дурной пиар. Зачем Зеленский лишил медиков страховки от коронавируса
|Минюст решил взыскать с ПриватБанка $250 млн в пользу семьи Суркисов
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Получить $5 млрд от МВФ в 2020-21гг по stand-by легче чем по EFF - представитель Украины в МВФ
|Тактическая замена? Почему МВФ «укоротил» кредитные аппетиты Украины
|Зеленский назначил Саакашвили в Нацсовет по вопросам реформ
|Обыски у Верланова проводятся в рамках расследования дела о о работе конвертационного центра под прикрытием налоговой
|«Евросолидарность» будет инициировать изменения в одобренный Радой законопроект о защите медиков - нардеп Гончаренко
|Крупные сети АЗС 7 мая продолжили снижать цены на бензин и дизтопливо в регионах
Это интересно
|Ремдесивир: лекарство против коронавируса найдено?
|США и Великобритания сообщили об угрозе кибератак на борцов с коронавирусом
|Cadillac вынужден отключить адаптивные фары на XT6
|BMW прекратила разработку нового гибридного суперкара
|Google разрешила смартфонам Android автоматически устанавливать игры и приложения
|«Слишком дорого». Один твит Илона Маска обошелся Tesla в $14 млрд
|Израильский банк выплатит США около 900 млн долларов штрафа