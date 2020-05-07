Оптовые цены СУГ 7 мая пошли в рост

Цена сжиженного газа на аукционе АО «Укргаздобыча» 7 мая выросла на 11,5% или 1208 грн/т, до 11 697 грн/т, по сравнению с торгами накануне, свидетельствуют данные «Украинской энергетической биржи» (УЭБ).

Компания продала 304 тонны, что равно 16% выставленного на торги объема.

«Ожидаемо вырос импортный паритет после перерыва на выходных, послабление карантина подержало сезонный рост потребления. На следующей неделе можно ожидать цены в мелком опте еще на 500-1000 грн/т дороже», - прокомментировал итоги аукциона директор по коммерческим вопросам УГД Сергей Федоренко.

Полтавская газонефтяная компания (ПГНК), которая проводила торги параллельно с УГД, продала газ по 12 000 грн/т (+1400 грн/т к прошлым торгам), «Гео Альянс» - по 11 520 грн/т (+984 грн/т).

Средняя оптовая цена СУГ на ГНС, по данным «Консалтинговой группы А-95», 7 мая составляла 12 000 грн/ (+120 грн/т к 6 мая).

Отметим, что c начала мая СУГ «Укргаздобычи» подорожал на 28% или 2 537 грн/т.

Как сообщал enkorr, «Укргаздобыча» на аукционе 6 мая реализовала 1520 т по средневзвешенной цене 10 489 грн/т.

Напомним, из-за введённого карантина объем розничной реализации газа упал на 20-30%, по оценкам участников рынка. На начало апреля профицит на рынке СУГ оценивался трейдерами в 20-25 тыс. т. За первые две декады апреля в Украину импортировано 67,8 тыс. т сжиженного газа, что на 5% меньше, чем за аналогичный период марта.

