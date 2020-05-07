Цены на нефть растут 7 мая на фоне надежд на восстановление спроса

Мировые цены на нефть в четверг растут на фоне надежд на постепенное восстановление спроса, свидетельствую данные торгов.

По состоянию на 8.30 EET цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,17%, до 29,77 доллара за баррель, июньских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,25%, до 24,05 доллара за баррель.

Поддержку ценам на нефть оказывает тот факт, что недельные запасы в США выросли меньше, чем ожидалось. По данным минэнерго страны, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 2 мая, увеличились на 4,6 миллиона баррелей, или на 0,9%, до 532,2 миллиона баррелей. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали более сильного роста запасов - на 7,8 миллиона баррелей.

При этом дальнейший рост котировок может быть ограничен продолжающимся переизбытком сырой нефти, вызванным падением спроса из-за коронавируса.

"Последний отчет (по запасам в США - ред.) показал, что после нескольких катастрофических недель давление на рынок нефти в США начинает уменьшаться. Тем не менее, мы не будем исключать большей турбулентности (на рынках - ред.) в ближайшие недели", - приводит агентство Рейтер мнение аналитиков Capital Economics.

С начала мая вступило в силу новое соглашение о сокращении добычи нефти ОПЕК+. Альянс договорился о снижении добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года.