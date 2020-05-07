Оптовые цены ДТ 6 мая перешли в рост после двухмесячного падения

Стоимость дизельного топлива в мелкооптовом сегменте 6 мая повысилась в среднем на 50 коп./л или на 4%, до 13,10 грн/л, сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга оптового рынка нефтепродуктов.

Причиной стало резкое повышение импортных котировок вслед за ростом цен на нефть в начале мая.

До этого в течение двух месяцев оптовые цены стремительно снижались, опустившись за март-апрель на 35% - с 19,35 до 12,60 грн/л.

Цены бензовозных партий на трубопроводном терминале в Новограде-Волынском начали расти еще накануне, понявшись во второй половине дня на 20 коп./л. К середине дня 6 мая цены по этому базису выросли уже на 1 грн/л, до 13,20 грн/л. При этом здешние операторы в течение дня трижды повышали цену.

Операторы нефтебаз в Коростене 6 мая существенно снизили предложение. По словам трейдеров, приостановила торговлю группа «Фактор», а «Укрпалетсистем» повысила стоимость сразу на 1,1 грн/л, до 13,30 грн/л.

Кременчугский НПЗ утром 6 мая в официальной рассылке снял предложение по продаже ДТ. При этом, по словам контрагентов «Укртатнафты», отгрузки с завода, а также с нефтебазы в Пролисках продолжаются. Во второй половине дня «Приват» вернул предложение по ДТ, указав цену 13,45 грн/л (+1,1 грн/л).

Также по 13,45 грн/л «Приват» во второй половине дня начал предлагать импортное ДТ с резервуаров терминала «Одеснефтепродукт». В «Пивденном» Orange Oil озвучивал цену 13,10 грн/л. В порту Николаев торговые компании «Трейд Коммодити» дважды за день повышали цену, в итоге зафиксировав ее на 12,20 грн/л (14 600 грн/т), по утверждению трейдеров.

В столичном регионе цены повысились в среднем на 90 коп./л, до 13,30 грн/л.

В крупнооптовом сегменте стоимость ДТ повысилась на 3,7%, до 15 000 грн/т. Расчетная цена импортного ДТ, по подсчетам enkorr, 6 мая колеблется в пределах 12 600-14 100 грн/т, в зависимости от базиса котировок - Med Fob Italy или СIF NWE.

Напомним, в начале мая мировые цены на нефть, а следом за ними и топливные котировки начали стремительный рост на ожиданиях восстановления спроса после мер по снятию карантинных ограничений.

5 мая цена нефти Brent впервые со середины апреля превысила отметку в $30/барр. По состоянию на 14:20 по Киеву нефть этой марки стоит $31,61/барр. (+2,07% к закрытию торгов 5 апреля).