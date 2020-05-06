Автогаз в рознице 5 мая продолжает дешеветь

Розничные сети 5 мая снизили цену сжиженного газа в пределах 5-50 коп./л, а средняя цена автогаза по Украине опустилась на 6 коп./л, до 8,26 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

Цена автогаза на станциях ОККО и WOG была откорректирована на 4 коп./л, до 8,88 грн/л и 8,85 грн/л соответственно. SOCAR снизила цены на 8 коп./л, «Автотранс» - на 10 коп./л.

Автогаз на станциях консолидированной группы «Приват» подешевел на 11-13 коп./л. Средняя цена газа на станциях Marshal опустилась на 50 коп./л и составляет 7,50 грн/л. Chipo снизила цены на 16 коп./л, до 7,88 грн./л.

Также розничные цены понизили такие сети как «Татнефть», BVS и SUN OIL - на 5-35 коп./л (см. табл.).

Как сообщал enkorr, за месяц (1-30 апреля) автогаз на АЗС подешевел на 2,07 грн/л, до средних по Украине 8,49 грн/л.

Напомним, из-за введённого карантина объем розничной реализации газа упал на 20-30%, по оценкам участников рынка. На начало апреля профицит на рынке СУГ оценивался трейдерами в 20-25 тыс. т. За первые две декады апреля в Украину импортировано 67,8 тыс. т сжиженного газа, что на 5% меньше, чем за аналогичный период марта.



