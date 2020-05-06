Финансовые новости
- |
- 06.05.20
- |
- 10:46
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Автогаз в рознице 5 мая продолжает дешеветь
14:20 05.05.2020 |
Розничные сети 5 мая снизили цену сжиженного газа в пределах 5-50 коп./л, а средняя цена автогаза по Украине опустилась на 6 коп./л, до 8,26 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».
Цена автогаза на станциях ОККО и WOG была откорректирована на 4 коп./л, до 8,88 грн/л и 8,85 грн/л соответственно. SOCAR снизила цены на 8 коп./л, «Автотранс» - на 10 коп./л.
Автогаз на станциях консолидированной группы «Приват» подешевел на 11-13 коп./л. Средняя цена газа на станциях Marshal опустилась на 50 коп./л и составляет 7,50 грн/л. Chipo снизила цены на 16 коп./л, до 7,88 грн./л.
Также розничные цены понизили такие сети как «Татнефть», BVS и SUN OIL - на 5-35 коп./л (см. табл.).
Как сообщал enkorr, за месяц (1-30 апреля) автогаз на АЗС подешевел на 2,07 грн/л, до средних по Украине 8,49 грн/л.
Напомним, из-за введённого карантина объем розничной реализации газа упал на 20-30%, по оценкам участников рынка. На начало апреля профицит на рынке СУГ оценивался трейдерами в 20-25 тыс. т. За первые две декады апреля в Украину импортировано 67,8 тыс. т сжиженного газа, что на 5% меньше, чем за аналогичный период марта.
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 4 на 5 мая, грн/л:
|
Компания
|
LPG
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
8,88
|
-0,04
|
WOG
|
8,85
|
-0,04
|
Авиас
|
7,74
|
-0,13
|
Укрнафта
|
7,75
|
-0,11
|
AMIC
|
8,45
|
0,00
|
Shell
|
8,48
|
0,00
|
SOCAR
|
8,89
|
-0,08
|
БРСМ-Нафта
|
8,15
|
-0,01
|
Glusco
|
7,95
|
0,00
|
Автотранс
|
7,88
|
-0,10
|
KLO
|
7,99
|
0,00
|
UPG
|
7,80
|
0,00
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
7,92
|
-0,33
|
BVS
|
8,29
|
-0,20
|
Chipo
|
7,88
|
-0,16
|
Род-Ник
|
8,39
|
0,00
|
Marshal
|
7,50
|
-0,50
|
SUN OIL
|
8,23
|
-0,07
|
Авантаж 7
|
7,05
|
0,00
|
Motto
|
7,43
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
8,26
|
-0,06
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|В Украине запатентовали бесшумный минометный выстрел: Чем это полезно во время боевых действий
|На межбанке 5 мая немного ожила торговля. Хотя курсы сильно не раскачивали
|«Чистые» миллионы Тимошенко. Что думают юристы
|Супрун назвала инициируемые изменения медреформы «трусливым шагом в прошлое» и защитой политических интересов власти
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Золото слегка растет 6 мая на фоне ситуации с COVID-19
|Нефть дешевеет 6 мая на данных API о запасах в США
|Пшеница может стать второй нефтью на ближайшие годы – эксперт FAO
|В апреле Украина закупила 1,3 млрд куб. м газа, что почти на четверть больше, чем в апреле 2019 года
|Послы стран ЕС одобрили выделение Украине 1,2 млрд евро для преодоления экономических последствий пандемии COVID-19
|Дефицит госбюджета Украины в январе-апреле составил 23,5 млрд гривен - оперативные данные
Это интересно
|«Слишком дорого». Один твит Илона Маска обошелся Tesla в $14 млрд
|Израильский банк выплатит США около 900 млн долларов штрафа
|5 минут зарядки — 200 км пробега. Стандарт CHAdeMO 3.0 для электромобилей поднимает скорость зарядки на новый уровень
|Процессор Intel Core i9-10900K может потреблять до 250 Вт
|BMW X8 M станет самой мощной M-моделью в истории
|OLED, 120 Гц, 24 Мп и 14 динамиков и HarmonyOS за $3475. В Китае стартовали продажи нового флагманского телевизора Huawei
|Названы автомобили, которые почти не ломаются