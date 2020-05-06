Сети АЗС 5 мая продолжили снижать цены на бензин и дизтопливо

Сети АЗС ОККО и WOG снизили цены на бензин и дизтопливо на 50 коп./л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».

Цена на бензин А-92 и дизельное топливо на станциях этих сетей опустились до 23,49 грн/л, на бензин А-95 - до 24,49 грн/л.

Последний раз эти розничные операторы снижали цены на 28 апреля. Тогда бензин и ДТ подешевел также на 50 коп./л.

Всего с начала апреля стоимость топлива на станциях ОККО и WOG снизилась на 2,5 грн/л.

Во вторник, 5 мая, на 0,3-1 грн/л подешевели бензины в сетях KLO, «Параллель», Chipo, «Татнефть», Mango и «Укргаздобыча» (см. табл.).

Как сообщал enkorr, за месяц (1-30 апреля) средняя цена топлива на украинских АЗС уменьшилась на 2,65 грн/л.

Отметим, что на ценовую политику сетей-дискаунтеров огромное влияние оказывают нелегальные АЗС, работа которых активизировалась в карантинный период.



