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Сети АЗС 5 мая продолжили снижать цены на бензин и дизтопливо
14:16 05.05.2020 |
Сети АЗС ОККО и WOG снизили цены на бензин и дизтопливо на 50 коп./л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».
Цена на бензин А-92 и дизельное топливо на станциях этих сетей опустились до 23,49 грн/л, на бензин А-95 - до 24,49 грн/л.
Последний раз эти розничные операторы снижали цены на 28 апреля. Тогда бензин и ДТ подешевел также на 50 коп./л.
Всего с начала апреля стоимость топлива на станциях ОККО и WOG снизилась на 2,5 грн/л.
Во вторник, 5 мая, на 0,3-1 грн/л подешевели бензины в сетях KLO, «Параллель», Chipo, «Татнефть», Mango и «Укргаздобыча» (см. табл.).
Как сообщал enkorr, за месяц (1-30 апреля) средняя цена топлива на украинских АЗС уменьшилась на 2,65 грн/л.
Отметим, что на ценовую политику сетей-дискаунтеров огромное влияние оказывают нелегальные АЗС, работа которых активизировалась в карантинный период.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 4/5 мая 2020 г., грн/л:
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
23,49
|
-0,50
|
24,49
|
-0,50
|
23,49
|
-0,50
|
WOG
|
23,49
|
-0,50
|
24,49
|
-0,50
|
23,49
|
-0,50
|
Авиас
|
19,95
|
0,00
|
20,95
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
20,00
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
AMIC
|
21,36
|
0,00
|
22,36
|
0,00
|
21,36
|
0,00
|
Shell
|
21,10
|
0,00
|
22,62
|
0,00
|
21,78
|
0,00
|
SOCAR
|
24,59
|
0,00
|
25,99
|
0,00
|
24,99
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
17,93
|
0,00
|
18,93
|
0,00
|
17,93
|
-0,03
|
Glusco
|
21,95
|
0,00
|
22,95
|
0,00
|
21,95
|
0,00
|
Автотранс
|
20,93
|
0,00
|
21,93
|
0,00
|
21,98
|
0,00
|
KLO
|
19,99
|
-1,00
|
20,99
|
-1,00
|
20,99
|
0,00
|
UPG
|
20,40
|
0,00
|
21,40
|
0,00
|
19,40
|
0,00
|
Параллель
|
22,82
|
-0,50
|
23,82
|
-0,50
|
22,82
|
-0,50
|
BVS
|
20,59
|
-0,50
|
21,59
|
-0,50
|
21,59
|
-0,30
|
Chipo
|
18,64
|
-0,62
|
19,64
|
-0,62
|
18,48
|
-0,54
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
20,16
|
-0,96
|
21,12
|
-0,96
|
21,06
|
-0,96
|
Укргаздобыча
|
19,00
|
-0,49
|
20,00
|
-0,49
|
20,00
|
-0,49
|
SUN OIL
|
19,10
|
0,00
|
20,10
|
0,00
|
18,99
|
0,00
|
Mango
|
17,39
|
-0,50
|
18,39
|
-0,50
|
17,29
|
-0,50
|
Motto
|
18,33
|
0,00
|
19,33
|
0,00
|
18,68
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
20,95
|
-0,16
|
21,95
|
-0,16
|
21,42
|
-0,15
|
|
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