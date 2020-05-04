Дискаунтеры 4 мая продолжают снижать цены на топливо

Розничные операторы AMIC, «Автотранс», Sun Oil, Motto и Chipo за выходные - с 30 апреля по 4 мая - снизили цены на бензин и дизельное топливо в ряде регионов на 10-70 коп./л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

Sun Oil снизила цены в среднем на 11 коп./л, до 19,10 грн/л за бензин А-92, 18,99 грн/л за ДТ и 20,10 грн/л за бензин марки А-95. AMIC опустила цены бензинов и дизтоплива на 50 коп./л.

По данным мониторинга «А-95», розничные цены продолжают снижать сети Моttо и Chipo, опустив их в среднем на 20-70 коп./л.

На выходных снизили цены и региональные сети -«Автотранс», «Рур груп», SKY и др. (см. табл.).

Как сообщал enkorr, за месяц (1-30 апреля) средняя цена топлива на украинских АЗС уменьшилась на 2,65 грн/л.

Отметим, что на ценовую политику сетей-дискаунтеров огромное влияние оказывают нелегальные АЗС, работа которых активизировалась в карантинный период.



