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Дискаунтеры 4 мая продолжают снижать цены на топливо
13:31 04.05.2020 |
Розничные операторы AMIC, «Автотранс», Sun Oil, Motto и Chipo за выходные - с 30 апреля по 4 мая - снизили цены на бензин и дизельное топливо в ряде регионов на 10-70 коп./л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».
Sun Oil снизила цены в среднем на 11 коп./л, до 19,10 грн/л за бензин А-92, 18,99 грн/л за ДТ и 20,10 грн/л за бензин марки А-95. AMIC опустила цены бензинов и дизтоплива на 50 коп./л.
По данным мониторинга «А-95», розничные цены продолжают снижать сети Моttо и Chipo, опустив их в среднем на 20-70 коп./л.
На выходных снизили цены и региональные сети -«Автотранс», «Рур груп», SKY и др. (см. табл.).
Как сообщал enkorr, за месяц (1-30 апреля) средняя цена топлива на украинских АЗС уменьшилась на 2,65 грн/л.
Отметим, что на ценовую политику сетей-дискаунтеров огромное влияние оказывают нелегальные АЗС, работа которых активизировалась в карантинный период.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 30 апреля/4 мая 2020 г., грн/л:
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
23,99
|
0,00
|
24,99
|
0,00
|
23,99
|
0,00
|
WOG
|
23,99
|
0,00
|
24,99
|
0,00
|
23,99
|
0,00
|
Авиас
|
19,95
|
0,00
|
20,95
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
20,00
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
AMIC
|
21,33
|
-0,50
|
22,33
|
-0,50
|
21,33
|
-0,50
|
Shell
|
21,10
|
0,00
|
22,62
|
0,00
|
21,78
|
0,00
|
SOCAR
|
24,59
|
0,00
|
25,99
|
0,00
|
24,99
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
17,93
|
0,00
|
18,93
|
0,00
|
17,95
|
-0,21
|
Glusco
|
21,95
|
0,00
|
22,95
|
0,00
|
21,95
|
0,00
|
Автотранс
|
20,93
|
-0,70
|
21,93
|
-0,70
|
21,98
|
-0,20
|
KLO
|
20,99
|
0,00
|
21,99
|
0,00
|
20,99
|
0,00
|
UPG
|
20,40
|
0,00
|
21,40
|
0,00
|
19,40
|
0,00
|
Параллель
|
23,32
|
0,00
|
24,32
|
0,00
|
23,32
|
0,00
|
BVS
|
21,09
|
-0,20
|
22,09
|
-0,20
|
21,89
|
-0,10
|
Chipo
|
19,26
|
-0,48
|
20,26
|
-0,48
|
19,02
|
-0,20
|
Рур груп
|
20,99
|
-1,00
|
21,99
|
-1,00
|
21,99
|
-1,00
|
Marshal
|
17,90
|
-0,10
|
18,90
|
-0,10
|
17,80
|
-0,20
|
SUN OIL
|
19,10
|
-0,11
|
20,10
|
-0,11
|
18,99
|
-0,11
|
SKY
|
19,40
|
-1,00
|
20,40
|
-1,00
|
20,40
|
-1,00
|
Motto
|
18,33
|
-0,25
|
19,33
|
-0,25
|
18,68
|
-0,25
|
Средняя цена в Украине:
|
21,11
|
-0,06
|
22,11
|
-0,06
|
21,57
|
-0,05
|
|
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