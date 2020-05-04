За выходные (30 апреля-4 мая) автогаз подешевел еще на 20 коп

Розничные сети снизили за выходные (30 апреля-4 мая) цену сжиженного газа в пределах 10-45 коп./л, а средняя цена автогаза по Украине опустилась на 17 коп./л, до 8,33 грн./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

Цена автогаза на станциях ОККО и WOG 4 мая снизилась на 44 коп./л и 41 коп./л, до 8,92 грн./л и 8,89 грн./л соответственно. SOCAR снизила цены также на 41 коп./л, «БРСМ-Нафта» - на 16 коп./л.

Средняя цена газа на станциях «Автотранс» опустилась на 50 коп./л и составляет 7,98 грн/л. Столичная KLO снизила цены на 30 коп./л, до 7,99 грн./л.

Также розничные цены понизили такие сети как AMIC, Shell, UPG, BVS, Chipo, Род-Ник, Mango и Motto (см. табл.).

Как сообщал enkorr, за месяц (1-30 апреля) автогаз на АЗС подешевел на 2,07 грн/л, до средних по Украине 8,49 грн/л.

Напомним, из-за введённого карантина объем розничной реализации газа упал на 20-30%, по оценкам участников рынка. На начало апреля профицит на рынке СУГ оценивался трейдерами в 20-25 тыс. т. За первые две декады апреля в Украину импортировано 67,8 тыс. т сжиженного газа, что на 5% меньше, чем за аналогичный период марта.



