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За выходные (30 апреля-4 мая) автогаз подешевел еще на 20 коп
13:26 04.05.2020 |
Розничные сети снизили за выходные (30 апреля-4 мая) цену сжиженного газа в пределах 10-45 коп./л, а средняя цена автогаза по Украине опустилась на 17 коп./л, до 8,33 грн./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».
Цена автогаза на станциях ОККО и WOG 4 мая снизилась на 44 коп./л и 41 коп./л, до 8,92 грн./л и 8,89 грн./л соответственно. SOCAR снизила цены также на 41 коп./л, «БРСМ-Нафта» - на 16 коп./л.
Средняя цена газа на станциях «Автотранс» опустилась на 50 коп./л и составляет 7,98 грн/л. Столичная KLO снизила цены на 30 коп./л, до 7,99 грн./л.
Также розничные цены понизили такие сети как AMIC, Shell, UPG, BVS, Chipo, Род-Ник, Mango и Motto (см. табл.).
Как сообщал enkorr, за месяц (1-30 апреля) автогаз на АЗС подешевел на 2,07 грн/л, до средних по Украине 8,49 грн/л.
Напомним, из-за введённого карантина объем розничной реализации газа упал на 20-30%, по оценкам участников рынка. На начало апреля профицит на рынке СУГ оценивался трейдерами в 20-25 тыс. т. За первые две декады апреля в Украину импортировано 67,8 тыс. т сжиженного газа, что на 5% меньше, чем за аналогичный период марта.
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 30 апреля га 4 мая, грн/л:
|
Компания
|
LPG
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
8,92
|
-0,44
|
WOG
|
8,89
|
-0,41
|
Авиас
|
7,87
|
0,00
|
Укрнафта
|
7,86
|
0,00
|
AMIC
|
8,45
|
-0,25
|
Shell
|
8,48
|
-0,08
|
SOCAR
|
8,97
|
-0,41
|
БРСМ-Нафта
|
8,17
|
-0,16
|
Glusco
|
7,95
|
0,00
|
Автотранс
|
7,98
|
-0,50
|
KLO
|
7,99
|
-0,30
|
UPG
|
7,92
|
-0,18
|
Параллель
|
8,49
|
0,00
|
BVS
|
8,49
|
-0,10
|
Chipo
|
8,04
|
-0,06
|
Род-Ник
|
8,39
|
-0,10
|
Авантаж 7
|
7,05
|
0,00
|
SUN OIL
|
8,30
|
-0,01
|
Mango
|
7,55
|
-0,05
|
Motto
|
7,43
|
-0,10
|
Средняя цена в Украине:
|
8,33
|
-0,17
|
|
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