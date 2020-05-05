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Оптовые цены ДТ в апреле снизились более чем на 20%
09:10 04.05.2020 |
Средняя цена дизельного топлива в мелкооптовом сегменте в течение апреля упала на 23% - с 16,40 до 12,70 грн/л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».
Стоимость бензовозных партий в Коростене (Житомирская обл) за месяц упала на 3,60 грн/л - с 15,80 до 12,20 грн/л. Спотовые цены на терминале в Новоград-Волынском обвалились на 3,75 грн/л - с 15,95 до 12,20 грн/л.
Еще более существенно за прошедший месяц цены упали в портах - на 4,1 грн/л - до 11,60 грн/л. В столичном регионе средняя цена бензовозных партий ДТ упала на 3,65 грн/л - с 16,10 до 12,45 грн/л.
Кременчугский НПЗ «Укртатнафты» за месяц снизил цены на спотовые отгрузки на 2,5 грн/л, до 12,95 грн/л.
Это самое большое месячное снижение мелкооптовых цен ДТ с ноября 2018 г. Напомним, тогда в течение месяца цены откатились на 4,75 грн./л после скачка в сентябре-октябре на фоне перебоев с поставками из Беларуси.
Оптовые цены в апреле снижались, реагируя на обвал внешних котировок при относительно стабильном курсе валют. Так в Северо-Западной Европе средняя среднемесячная котировка ДТ в апреле, по словам трейдеров, составила $255/т, что примерно на $100/т ниже, чем в марте ($350/т). В Средиземноморье - котировки в апреле упали до $210/т, с $330/т в марте.
В последние дни апреля мировые цены на нефть и топливные котировки в Европе демонстрировали рост на ожиданиях восстановления спроса из-за принимаемых правительствами мер по постепенному выходу из карантина.
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