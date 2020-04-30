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Цена автогаза на АЗС в апреле опустилась на 2,1 грн/л
13:53 30.04.2020 |
За месяц (1-30 апреля) автогаз на АЗС подешевел на 2,07 грн/л, до средних по Украине 8,49 грн/л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».
На АЗС OKKО и WOG стоимость автогаза снизилась на 2,05 грн/л, до 9,36 грн/л и 9,31 грн/л соответственно. Автогаз на станциях консолидированной группы «Приват» подешевел на 2,12-2,16 грн/л. Минимальная цена, которую предлагает «Приват», в Сумах - 6,45 грн/л.
СУГ на станциях операторов «БРСМ-Нафта» и SOCAR подешевел до 8,33 грн/л и 9,38 грн/л соответственно. В сети Glusco за месяц цена снизилась на 2 грн/л - до 7,95 грн/л.
На АЗС KLO, UPG, «Параллель», «Автотранс», Avantage 7, Mango, SUN OIL и др. автогаз подешевел на 1,5-3,3 грн/л (см. табл.).
Как сообщал enkorr, из-за введённого карантина объем розничной реализации газа упал на 20-30%, по оценкам участников рынка. На начало апреля профицит на рынке СУГ оценивался трейдерами в 20-25 тыс. т. За первые две декады апреля в Украину импортировано 67,8 тыс. т сжиженного газа, что на 5% меньше, чем за аналогичный период марта.
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 1 на 30 апреля, грн/л:
|
Компания
|
LPG
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
9,36
|
-2,06
|
WOG
|
9,31
|
-2,05
|
Авиас
|
7,87
|
-2,12
|
Укрнафта
|
7,87
|
-2,16
|
AMIC
|
8,70
|
-1,63
|
Shell
|
8,57
|
-2,14
|
SOCAR
|
9,38
|
-1,53
|
БРСМ-Нафта
|
8,33
|
-2,15
|
Glusco
|
7,95
|
-2,00
|
Автотранс
|
8,48
|
-2,75
|
KLO
|
8,29
|
-2,20
|
UPG
|
8,10
|
-2,30
|
Параллель
|
8,49
|
-2,33
|
BVS
|
8,59
|
-2,11
|
Chipo
|
8,10
|
-2,17
|
Род-Ник
|
8,49
|
-1,90
|
Marshal
|
8,00
|
-2,20
|
SUN OIL
|
8,31
|
-1,92
|
Mango
|
7,59
|
-2,25
|
Авантаж 7
|
7,05
|
-2,40
|
Motto
|
7,53
|
-3,30
|
Средняя цена в Украине:
|
8,49
|
-2,07
|
|
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