Цена автогаза на АЗС в апреле опустилась на 2,1 грн/л

За месяц (1-30 апреля) автогаз на АЗС подешевел на 2,07 грн/л, до средних по Украине 8,49 грн/л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

На АЗС OKKО и WOG стоимость автогаза снизилась на 2,05 грн/л, до 9,36 грн/л и 9,31 грн/л соответственно. Автогаз на станциях консолидированной группы «Приват» подешевел на 2,12-2,16 грн/л. Минимальная цена, которую предлагает «Приват», в Сумах - 6,45 грн/л.

СУГ на станциях операторов «БРСМ-Нафта» и SOCAR подешевел до 8,33 грн/л и 9,38 грн/л соответственно. В сети Glusco за месяц цена снизилась на 2 грн/л - до 7,95 грн/л.

На АЗС KLO, UPG, «Параллель», «Автотранс», Avantage 7, Mango, SUN OIL и др. автогаз подешевел на 1,5-3,3 грн/л (см. табл.).

Как сообщал enkorr, из-за введённого карантина объем розничной реализации газа упал на 20-30%, по оценкам участников рынка. На начало апреля профицит на рынке СУГ оценивался трейдерами в 20-25 тыс. т. За первые две декады апреля в Украину импортировано 67,8 тыс. т сжиженного газа, что на 5% меньше, чем за аналогичный период марта.



