В апреле бензин и дизтопливо на АЗС подешевели на 2,65 грн/л

За месяц (1-30 апреля) средняя цена топлива на АЗС уменьшилась на 2,65 грн/л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

Средняя по стране цена бензина А-92 составляет 21,16 грн/л, А-95 - 22,17 грн/л, ДТ - 21,62 грн/л.

Сети АЗС ОККО и WOG снизили цены на все виды топлива на 2 грн/л. Цены на бензин А-92 и дизельное топливо на станциях этих сетей опустились до 23,99 грн/л, на бензин А-95 - до 24,99 грн/л.

На 2 грн/л снизила цены сеть Glusco. Бензин А-92 и ДТ в этой сети предлагаются по 21,95 грн/л, А-95 - по 22,95 грн/л. На 3 грн/л цены на бензин и дизтопливо снизила консолидированная группа «Приват». Стоимость бензина А-92 снижена до 20,00 грн/л, дизтоплива и бензина марки А-95 - до 21,00 грн/л.

За месяц топливо подешевело на 0,75-4,5 грн/л в таких сетях как AMIC, SOCAR, «БРСМ-Нафта», KLO, «Параллель», UPG и др. (см. табл.). «Авантаж 7» и Motto опустили стоимость бензинов на 5 грн/л и 5,1 грн/л, ДТ - на 3,5 грн/л и 4,75 грн/л соответственно.

Ранее enkorr сообщал, что последние три недели основным драйвером снижения розничных цен стали сети, работающие преимущественно в эконом-сегменте. За этот период (с 8 по 29 апреля) цены на ДТ и бензин этих розничных операторов опустились на 3-3,5 грн/л.

На ценовую политику сетей-дискаунтеров огромное влияние оказывают нелегальные АЗС, работа которых активизировалась в карантинный период.



