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Дионисий Галикарнасский
В апреле бензин и дизтопливо на АЗС подешевели на 2,65 грн/л
13:51 30.04.2020 |
За месяц (1-30 апреля) средняя цена топлива на АЗС уменьшилась на 2,65 грн/л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».
Средняя по стране цена бензина А-92 составляет 21,16 грн/л, А-95 - 22,17 грн/л, ДТ - 21,62 грн/л.
Сети АЗС ОККО и WOG снизили цены на все виды топлива на 2 грн/л. Цены на бензин А-92 и дизельное топливо на станциях этих сетей опустились до 23,99 грн/л, на бензин А-95 - до 24,99 грн/л.
На 2 грн/л снизила цены сеть Glusco. Бензин А-92 и ДТ в этой сети предлагаются по 21,95 грн/л, А-95 - по 22,95 грн/л. На 3 грн/л цены на бензин и дизтопливо снизила консолидированная группа «Приват». Стоимость бензина А-92 снижена до 20,00 грн/л, дизтоплива и бензина марки А-95 - до 21,00 грн/л.
За месяц топливо подешевело на 0,75-4,5 грн/л в таких сетях как AMIC, SOCAR, «БРСМ-Нафта», KLO, «Параллель», UPG и др. (см. табл.). «Авантаж 7» и Motto опустили стоимость бензинов на 5 грн/л и 5,1 грн/л, ДТ - на 3,5 грн/л и 4,75 грн/л соответственно.
Ранее enkorr сообщал, что последние три недели основным драйвером снижения розничных цен стали сети, работающие преимущественно в эконом-сегменте. За этот период (с 8 по 29 апреля) цены на ДТ и бензин этих розничных операторов опустились на 3-3,5 грн/л.
На ценовую политику сетей-дискаунтеров огромное влияние оказывают нелегальные АЗС, работа которых активизировалась в карантинный период.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 1/30 апреля 2020 г., грн/л:
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
23,99
|
-2,00
|
24,99
|
-2,00
|
23,99
|
-2,00
|
WOG
|
23,99
|
-2,00
|
24,99
|
-2,00
|
23,99
|
-2,00
|
Авиас
|
19,95
|
-3,00
|
20,95
|
-3,00
|
21,00
|
-3,00
|
Укрнафта
|
20,00
|
-3,00
|
21,00
|
-3,00
|
21,00
|
-3,00
|
AMIC
|
21,83
|
-2,11
|
22,83
|
-2,11
|
21,83
|
-2,11
|
Shell
|
21,10
|
-1,75
|
22,62
|
-1,83
|
21,78
|
-1,63
|
SOCAR
|
24,59
|
-0,70
|
25,99
|
-1,30
|
24,99
|
-1,00
|
БРСМ-Нафта
|
17,93
|
-3,56
|
18,93
|
-3,56
|
18,17
|
-3,43
|
Glusco
|
21,95
|
-2,00
|
22,95
|
-2,00
|
21,95
|
-2,00
|
Автотранс
|
21,63
|
-2,85
|
22,63
|
-2,85
|
22,18
|
-2,30
|
KLO
|
20,99
|
-2,60
|
21,99
|
-2,60
|
20,99
|
-2,00
|
UPG
|
20,40
|
-2,70
|
21,40
|
-2,70
|
19,40
|
-3,40
|
Параллель
|
23,32
|
-1,30
|
24,32
|
-1,30
|
23,32
|
-1,37
|
BVS
|
21,29
|
-3,27
|
22,29
|
-3,21
|
21,99
|
-2,86
|
Chipo
|
19,74
|
-3,15
|
20,74
|
-3,15
|
19,22
|
-2,83
|
Укр-Петроль
|
19,80
|
-4,00
|
20,80
|
-4,00
|
20,80
|
-3,00
|
Marshal
|
18,00
|
-4,50
|
19,00
|
-4,50
|
18,00
|
-3,80
|
SUN OIL
|
19,21
|
-2,56
|
20,21
|
-2,56
|
19,10
|
-2,67
|
Mango
|
17,89
|
-3,50
|
18,89
|
-3,50
|
17,79
|
-3,10
|
Авантаж 7
|
16,45
|
-5,00
|
17,45
|
-5,00
|
17,45
|
-3,50
|
Motto
|
18,58
|
-5,10
|
19,58
|
-5,10
|
18,93
|
-4,75
|
Средняя цена в Украине:
|
21,16
|
-2,64
|
22,17
|
-2,66
|
21,62
|
-2,63
|
|
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