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Нефть 30 апреля держится в плюсе на 9-17% на данных по запасам в США
13:59 30.04.2020 |
Мировые цены на нефть в четверг днем удерживают утреннюю положительную динамику на фоне данных минэнерго США, указавших на то, что рост запасов сырья в стране немного замедлился, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.22 EET июньские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 17% - до 17,62 доллара за баррель. Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 9,3% - до 26,48 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов показатель кратковременно превышал отметку в 26,5 доллара за баррель, который является максимумом исключительно волатильного вторника 21 апреля.
Цена июньских фьючерсов на Brent росла на 12,42%, до 25,34 доллара за баррель.
Трейдеры в четверг продолжают отыгрывать статистику по запасам нефти в США, опубликованную днем ранее. По данным минэнерго США, запасы нефти в стране за минувшую неделю увеличились на 9 миллионов баррелей, хотя аналитики ожидали роста этих запасов более чем на 10 миллионов баррелей. Неделей ранее рост показателя составил 15 миллионов баррелей.
"Я думаю, что мы приближаемся к равновесной цене нефти марки WTI в диапазоне от 15 до 20 долларов. Это отражает все известные факторы - разрушение спроса, которое привело к заполнению хранилищ, и ожидание сокращения добычи", - отметил агентству Рейтер главный рыночный стратег-аналитик CMC Markets Майкл Мак-Карти (Michael McCarthy).
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