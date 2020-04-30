Средняя цена автогаза на АЗС 29 апреля приблизилась к 8,50 грн

Средняя по стране розничная цена сжиженного газа на АЗС опустилась на 13 коп./л, до 8,54 грн/л, в ряде сетей цены упали ниже 8 грн/л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

29 апреля «Приват» опустил цены на 17-24 коп./л - до 7,93-7,94 грн/л. Самые низкие цены газа в сети АЗС группы «Приват» наблюдаются в Суммах - 6,95 грн/л.

Сеть «Параллель» уменьшила цены в среднем на 50 коп./л. SOCAR понизила цену на 36 коп./л, до 9,38 грн/л.

На 5-30 коп./л автогаз подешевел в сетях Shell, «БРСМ-Нафта», BVS, Chipo, «Род-Ник», «Авантаж 7», SUN OIL Mango (см. табл.).

Как сообщал enkorr, из-за введённого карантина объем розничной реализации газа упал на 20-30%, по оценкам участников рынка. На начало апреля профицит на рынке СУГ оценивался трейдерами в 20-25 тыс. т. За первые две декады апреля в Украину импортировано 67,8 тыс. т сжиженного газа, что на 5% меньше, чем за аналогичный период марта.



