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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Средняя цена автогаза на АЗС 29 апреля приблизилась к 8,50 грн

13:31 29.04.2020 |

Нефть и безнин

 

Средняя по стране розничная цена сжиженного газа на АЗС опустилась на 13 коп./л, до 8,54 грн/л, в ряде сетей цены упали ниже 8 грн/л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

29 апреля «Приват» опустил цены на 17-24 коп./л - до 7,93-7,94 грн/л. Самые низкие цены газа в сети АЗС группы «Приват» наблюдаются в Суммах - 6,95 грн/л.

Сеть «Параллель» уменьшила цены в среднем на 50 коп./л. SOCAR понизила цену на 36 коп./л, до 9,38 грн/л.

На 5-30 коп./л автогаз подешевел в сетях Shell, «БРСМ-Нафта», BVS, Chipo, «Род-Ник», «Авантаж 7», SUN OIL Mango (см. табл.).

Как сообщал enkorr, из-за введённого карантина объем розничной реализации газа упал на 20-30%, по оценкам участников рынка. На начало апреля профицит на рынке СУГ оценивался трейдерами в 20-25 тыс. т. За первые две декады апреля в Украину импортировано 67,8 тыс. т сжиженного газа, что на 5% меньше, чем за аналогичный период марта.


Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 28 на 29 апреля, грн/л: 

Компания

LPG

Цена

Изм.

ОККО

9,36

0,00

WOG

9,33

0,00

Авиас

7,93

-0,17

Укрнафта

7,95

-0,24

AMIC

8,70

-0,02

Shell

8,61

-0,23

SOCAR

9,38

-0,36

БРСМ-Нафта

8,50

-0,04

Glusco

7,95

0,00

Автотранс

8,48

0,00

KLO

8,29

0,00

UPG

8,40

0,00

Параллель

8,49

-0,50

BVS

8,69

-0,10

Chipo

8,12

-0,18

Род-Ник

8,49

-0,30

Авантаж 7

7,15

-0,10

SUN OIL

8,43

-0,17

Mango

7,66

-0,07

Motto

7,78

0,00

Средняя цена в Украине:

8,54

-0,13
По материалам: EnKorr
 

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