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Средняя цена автогаза на АЗС 29 апреля приблизилась к 8,50 грн
13:31 29.04.2020 |
Средняя по стране розничная цена сжиженного газа на АЗС опустилась на 13 коп./л, до 8,54 грн/л, в ряде сетей цены упали ниже 8 грн/л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».
29 апреля «Приват» опустил цены на 17-24 коп./л - до 7,93-7,94 грн/л. Самые низкие цены газа в сети АЗС группы «Приват» наблюдаются в Суммах - 6,95 грн/л.
Сеть «Параллель» уменьшила цены в среднем на 50 коп./л. SOCAR понизила цену на 36 коп./л, до 9,38 грн/л.
На 5-30 коп./л автогаз подешевел в сетях Shell, «БРСМ-Нафта», BVS, Chipo, «Род-Ник», «Авантаж 7», SUN OIL Mango (см. табл.).
Как сообщал enkorr, из-за введённого карантина объем розничной реализации газа упал на 20-30%, по оценкам участников рынка. На начало апреля профицит на рынке СУГ оценивался трейдерами в 20-25 тыс. т. За первые две декады апреля в Украину импортировано 67,8 тыс. т сжиженного газа, что на 5% меньше, чем за аналогичный период марта.
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 28 на 29 апреля, грн/л:
|
Компания
|
LPG
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
9,36
|
0,00
|
WOG
|
9,33
|
0,00
|
Авиас
|
7,93
|
-0,17
|
Укрнафта
|
7,95
|
-0,24
|
AMIC
|
8,70
|
-0,02
|
Shell
|
8,61
|
-0,23
|
SOCAR
|
9,38
|
-0,36
|
БРСМ-Нафта
|
8,50
|
-0,04
|
Glusco
|
7,95
|
0,00
|
Автотранс
|
8,48
|
0,00
|
KLO
|
8,29
|
0,00
|
UPG
|
8,40
|
0,00
|
Параллель
|
8,49
|
-0,50
|
BVS
|
8,69
|
-0,10
|
Chipo
|
8,12
|
-0,18
|
Род-Ник
|
8,49
|
-0,30
|
Авантаж 7
|
7,15
|
-0,10
|
SUN OIL
|
8,43
|
-0,17
|
Mango
|
7,66
|
-0,07
|
Motto
|
7,78
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
8,54
|
-0,13
|
|
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