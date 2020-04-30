«БРСМ-Нафта», Avantage, Mango, Chipo снизили цены на бензин и дизельное топливо в ряде регионов на 50-70 коп.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

В столичном регионе Avantage снизила цены на 50 коп./л, опустив стоимость ДТ и бензина А-95 до 17,95 грн/л, а А-92 - до 16,95 грн/л. На 50 коп./л понизили цены также Mango и Chipo. В западных областях Chipo опустила цены ДТ в пределах от 60 коп./л (Ивано-Франковская обл.) до 1,1 грн/л (Закарпатская обл.).

«БРСМ-Нафта» в Киеве и области понизила цены ДТ сразу на 70 коп./л, в среднем до 18,29 грн/л. Бензины на станциях этой сети в столичном регионе подешевели до 17,99 и 18,99 грн/л за А-92 и А-95 соответственно.

В Днепропетровской обл. БРСМ опустила цену ДТ сразу на 1,6 грн/л, до минимальных по сети 16,89 грн/л. Цены же на бензин в большинстве регионов снижены на 50 коп./л.

Понизили цены также региональные сети - «Параллель», ZOG, «Укр-Петроль», «Олас» и «Рур групп» (см. табл.).

Эконом-сегмент остается главным драйвером снижения розничных цен топлива. За последние две недели (с 15 по 29 апреля) цены в сетях, работающих в эконом-сегменте, снизились в среднем на 2 грн/л.

Ранее enkorr сообщал, что последние три недели основным драйвером снижения розничных цен стали сети, работающие преимущественно в эконом-сегменте. За этот период (с 8 по 29 апреля) цены на ДТ и бензин этих розничных операторов опустились на 3-3,5 грн/л.

На ценовую политику сетей-дискаунтеров огромное влияние оказывают нелегальные АЗС, работа которых активизировалась в карантинный период.



