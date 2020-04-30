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«БРСМ-Нафта», Avantage, Mango, Chipo снизили цены на бензин и дизельное топливо в ряде регионов на 50-70 коп.
13:29 29.04.2020 |
Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».
В столичном регионе Avantage снизила цены на 50 коп./л, опустив стоимость ДТ и бензина А-95 до 17,95 грн/л, а А-92 - до 16,95 грн/л. На 50 коп./л понизили цены также Mango и Chipo. В западных областях Chipo опустила цены ДТ в пределах от 60 коп./л (Ивано-Франковская обл.) до 1,1 грн/л (Закарпатская обл.).
«БРСМ-Нафта» в Киеве и области понизила цены ДТ сразу на 70 коп./л, в среднем до 18,29 грн/л. Бензины на станциях этой сети в столичном регионе подешевели до 17,99 и 18,99 грн/л за А-92 и А-95 соответственно.
В Днепропетровской обл. БРСМ опустила цену ДТ сразу на 1,6 грн/л, до минимальных по сети 16,89 грн/л. Цены же на бензин в большинстве регионов снижены на 50 коп./л.
Понизили цены также региональные сети - «Параллель», ZOG, «Укр-Петроль», «Олас» и «Рур групп» (см. табл.).
Эконом-сегмент остается главным драйвером снижения розничных цен топлива. За последние две недели (с 15 по 29 апреля) цены в сетях, работающих в эконом-сегменте, снизились в среднем на 2 грн/л.
Ранее enkorr сообщал, что последние три недели основным драйвером снижения розничных цен стали сети, работающие преимущественно в эконом-сегменте. За этот период (с 8 по 29 апреля) цены на ДТ и бензин этих розничных операторов опустились на 3-3,5 грн/л.
На ценовую политику сетей-дискаунтеров огромное влияние оказывают нелегальные АЗС, работа которых активизировалась в карантинный период.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 28/29 апреля 2020 г., грн/л:
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
23,99
|
0,00
|
24,99
|
0,00
|
23,99
|
0,00
|
WOG
|
23,99
|
0,00
|
24,99
|
0,00
|
23,99
|
0,00
|
Авиас
|
20,95
|
0,00
|
21,95
|
0,00
|
22,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
21,00
|
0,00
|
22,00
|
0,00
|
22,00
|
0,00
|
AMIC
|
21,83
|
0,00
|
22,83
|
0,00
|
21,83
|
0,00
|
Shell
|
21,81
|
0,00
|
23,30
|
0,00
|
22,26
|
0,00
|
SOCAR
|
24,59
|
0,00
|
25,99
|
0,00
|
24,99
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
18,43
|
-0,50
|
19,43
|
-0,50
|
18,23
|
-0,49
|
Glusco
|
21,95
|
0,00
|
22,95
|
0,00
|
21,95
|
0,00
|
Автотранс
|
21,93
|
0,00
|
22,93
|
0,00
|
22,48
|
0,00
|
KLO
|
20,99
|
-0,60
|
21,99
|
-0,60
|
20,99
|
0,00
|
Авантаж 7
|
16,95
|
-0,50
|
17,95
|
-0,50
|
17,95
|
-0,50
|
Параллель
|
23,32
|
-0,50
|
24,32
|
-0,50
|
23,32
|
-0,50
|
Автопорт
|
23,20
|
-0,30
|
23,70
|
-0,30
|
23,20
|
-0,30
|
Chipo
|
19,74
|
-0,30
|
20,74
|
-0,28
|
19,22
|
-0,72
|
Укр-Петроль
|
20,20
|
-0,60
|
21,20
|
-0,60
|
21,20
|
-0,60
|
ZOG
|
20,99
|
-0,40
|
21,99
|
-0,40
|
21,99
|
-0,40
|
SUN OIL
|
20,09
|
0,00
|
21,09
|
0,00
|
20,09
|
0,00
|
Mango
|
18,39
|
-0,50
|
19,39
|
-0,50
|
18,29
|
-0,50
|
Motto
|
18,83
|
0,00
|
19,83
|
0,00
|
19,33
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
21,67
|
-0,07
|
22,67
|
-0,07
|
22,13
|
-0,08
|
|
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