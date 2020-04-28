ОККО и WOG 28 апреля снизили цены еще на 50 коп./л

Сети АЗС ОККО и WOG снизили цены на бензин и дизтопливо на 50 коп./л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».

Цена на бензин А-92 и дизельное топливо на станциях этих сетей опустились до 23,99 грн/л, на бензин А-95 - до 24,99 грн/л.

Последний раз эти розничные операторы снижали цены на прошлой неделе, 23 апреля. Тогда бензин и ДТ подешевел также на 50 коп./л.

Всего с начала апреля стоимость топлива на станциях ОККО и WOG снизилась на 2 грн/л.

Во вторник, 28 апреля, на 1,00-1,50 грн/л подешевели бензины в сетях AMIC, «Татнефть», SKY и Motto. Такие сети как UPG, Chipo, «Катрал» и SUN OIL опустили цены на 20-50 коп./л (см. табл.).

Ранее enkorr сообщал, что последние три недели основным драйвером снижения розничных цен стали сети, работающие преимущественно в эконом-сегменте. На их ценовую политику огромное влияние оказывают нелегальные АЗС.

Эксперты «Консалтинговой группы А-95» ожидают, что бензин и ДТ продолжат дешеветь в розничном сегменте, однако сдерживающим фактором остается падение розничных продаж в условиях карантина в среднем на 30-40%.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 27/28 апреля 2020 г., грн/л: