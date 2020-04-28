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ОККО и WOG 28 апреля снизили цены еще на 50 коп./л
12:58 28.04.2020 |
Сети АЗС ОККО и WOG снизили цены на бензин и дизтопливо на 50 коп./л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».
Цена на бензин А-92 и дизельное топливо на станциях этих сетей опустились до 23,99 грн/л, на бензин А-95 - до 24,99 грн/л.
Последний раз эти розничные операторы снижали цены на прошлой неделе, 23 апреля. Тогда бензин и ДТ подешевел также на 50 коп./л.
Всего с начала апреля стоимость топлива на станциях ОККО и WOG снизилась на 2 грн/л.
Во вторник, 28 апреля, на 1,00-1,50 грн/л подешевели бензины в сетях AMIC, «Татнефть», SKY и Motto. Такие сети как UPG, Chipo, «Катрал» и SUN OIL опустили цены на 20-50 коп./л (см. табл.).
Ранее enkorr сообщал, что последние три недели основным драйвером снижения розничных цен стали сети, работающие преимущественно в эконом-сегменте. На их ценовую политику огромное влияние оказывают нелегальные АЗС.
Эксперты «Консалтинговой группы А-95» ожидают, что бензин и ДТ продолжат дешеветь в розничном сегменте, однако сдерживающим фактором остается падение розничных продаж в условиях карантина в среднем на 30-40%.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 27/28 апреля 2020 г., грн/л:
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
23,99
|
-0,50
|
24,99
|
-0,50
|
23,99
|
-0,50
|
WOG
|
23,99
|
-0,50
|
24,99
|
-0,50
|
23,99
|
-0,50
|
Авиас
|
20,95
|
0,00
|
21,95
|
0,00
|
22,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
21,00
|
0,00
|
22,00
|
0,00
|
22,00
|
0,00
|
AMIC
|
21,83
|
-1,00
|
22,83
|
-1,00
|
21,83
|
-1,00
|
Shell
|
21,81
|
0,00
|
23,30
|
0,00
|
22,26
|
0,00
|
SOCAR
|
24,59
|
0,00
|
25,99
|
0,00
|
24,99
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
18,93
|
0,00
|
19,93
|
0,00
|
18,72
|
-0,09
|
Glusco
|
21,95
|
0,00
|
22,95
|
0,00
|
21,95
|
0,00
|
Автотранс
|
21,93
|
0,00
|
22,93
|
0,00
|
22,48
|
0,00
|
KLO
|
21,59
|
0,00
|
22,59
|
0,00
|
20,99
|
0,00
|
UPG
|
20,90
|
-0,20
|
21,90
|
-0,20
|
19,90
|
-0,50
|
Параллель
|
23,82
|
0,00
|
24,82
|
0,00
|
23,82
|
0,00
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
21,12
|
-1,44
|
22,08
|
-1,44
|
22,02
|
-0,78
|
Chipo
|
20,04
|
-0,50
|
21,02
|
-0,52
|
19,94
|
0,00
|
Катрал
|
21,29
|
-0,40
|
22,27
|
-0,40
|
20,27
|
-0,40
|
Marshal
|
18,00
|
0,00
|
19,00
|
-0,40
|
18,00
|
0,00
|
SUN OIL
|
20,09
|
-0,44
|
21,09
|
-0,44
|
20,09
|
-0,50
|
SKY
|
20,40
|
-1,00
|
21,40
|
-1,00
|
21,40
|
-1,00
|
Motto
|
18,83
|
-1,50
|
19,83
|
-1,50
|
19,33
|
-1,15
|
Средняя цена в Украине:
|
21,74
|
-0,24
|
22,74
|
-0,24
|
22,21
|
-0,22
|
|
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