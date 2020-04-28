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Крупнейшие сети АЗС 27 апреля продолжили снижать цены на дизтопливо
15:45 27.04.2020 |
Минимальная цена на дизельное топливо в Украине 27 апреля опустилась до 16,49 грн/л. Она была отмечена на единственной житомирской АЗС сети «БРСМ-Нафта». Об этом говорят оперативные данные ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».
«БРСМ-Нафта» в целом по стране за выходные снизила цены на ДТ на 50 коп./л, до 18,80 грн/л. В ряде областей стоимость ДТ была снижена на 80 коп./л (Черкасская и Харьковская) и 1 грн/л (Днепропетровская), до 18,49 грн/л. В столичном регионе ДТ подешевело на 30 коп./л, до 18,99 грн/л.
Ценовой минимум в столичном регионе обновила сеть MOTTO, опустив цены на 50 коп./л, до 18,38 грн/л.
Столичная сеть KLO за выходные опустила цену ДТ на 80 коп./л, до 20,99 грн/л, бензинов - на 40 коп./л, до 21,59-22,59 за марку А-92 и А-95 соответственно
До 18,00 грн/л цены ДТ снизила сеть Marshal, опустив ее за выходные на 40 коп./л. В Житомирской области продолжает снижать цену «Фактор», торгующий по 17,30 грн/л, снизив на выходных стелу на 50 коп./л.
За выходные на 1,05 грн/л подешевели бензины в сети «Автотранс» и на 50 коп./л на станциях BVS («Надежда»).
Ранее enkorr сообщал, что последние три недели основным драйвером снижения розничных цен стали сети, работающие преимущественно в эконом-сегменте. На их ценовую политику огромное влияние оказывают нелегальные АЗС, торгующие дизтопливом дешевле 18,00 грн/л.
Эксперты «Консалтинговой группы А-95» ожидают, что бензин и ДТ продолжат дешеветь в розничном сегменте, однако сдерживающим фактором остается падение розничных продаж в условиях карантина в среднем на 30-40%.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 24/27 апреля 2020 г., грн/л:
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
24,49
|
0,00
|
25,49
|
0,00
|
24,49
|
0,00
|
WOG
|
24,49
|
0,00
|
25,49
|
0,00
|
24,49
|
0,00
|
Авиас
|
20,95
|
0,00
|
21,95
|
0,00
|
22,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
21,00
|
0,00
|
22,00
|
0,00
|
22,00
|
0,00
|
AMIC
|
22,83
|
0,00
|
23,83
|
0,00
|
22,83
|
0,00
|
Shell
|
21,81
|
-0,50
|
23,30
|
-0,50
|
22,26
|
-0,50
|
SOCAR
|
24,59
|
-0,36
|
25,99
|
-0,80
|
24,99
|
-0,70
|
БРСМ-Нафта
|
18,93
|
0,00
|
19,93
|
0,00
|
18,80
|
-0,50
|
Glusco
|
21,95
|
0,00
|
22,95
|
0,00
|
21,95
|
0,00
|
Автотранс
|
21,93
|
-1,05
|
22,93
|
-1,05
|
22,48
|
0,00
|
KLO
|
21,59
|
-0,40
|
22,59
|
-0,40
|
20,99
|
-0,80
|
UPG
|
21,10
|
0,00
|
22,10
|
0,00
|
20,40
|
0,00
|
Параллель
|
23,82
|
0,00
|
24,82
|
0,00
|
23,82
|
0,00
|
BVS
|
21,69
|
-0,50
|
22,69
|
-0,50
|
22,39
|
-0,16
|
Chipo
|
20,54
|
0,00
|
21,54
|
0,00
|
19,94
|
0,00
|
Фактор
|
18,50
|
0,00
|
19,50
|
0,00
|
17,30
|
-0,50
|
Marshal
|
18,00
|
-0,40
|
19,40
|
0,00
|
18,00
|
-0,40
|
SUN OIL
|
20,53
|
0,00
|
21,53
|
0,00
|
20,59
|
0,00
|
Mango
|
18,89
|
0,00
|
19,89
|
0,00
|
18,79
|
0,00
|
Motto
|
20,33
|
-0,25
|
21,33
|
-0,10
|
20,48
|
-0,25
|
Средняя цена в Украине:
|
21,98
|
-0,04
|
22,98
|
-0,03
|
22,43
|
-0,04
|
|
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