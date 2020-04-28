Крупнейшие сети АЗС 27 апреля продолжили снижать цены на дизтопливо

Минимальная цена на дизельное топливо в Украине 27 апреля опустилась до 16,49 грн/л. Она была отмечена на единственной житомирской АЗС сети «БРСМ-Нафта». Об этом говорят оперативные данные ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

«БРСМ-Нафта» в целом по стране за выходные снизила цены на ДТ на 50 коп./л, до 18,80 грн/л. В ряде областей стоимость ДТ была снижена на 80 коп./л (Черкасская и Харьковская) и 1 грн/л (Днепропетровская), до 18,49 грн/л. В столичном регионе ДТ подешевело на 30 коп./л, до 18,99 грн/л.

Ценовой минимум в столичном регионе обновила сеть MOTTO, опустив цены на 50 коп./л, до 18,38 грн/л.

Столичная сеть KLO за выходные опустила цену ДТ на 80 коп./л, до 20,99 грн/л, бензинов - на 40 коп./л, до 21,59-22,59 за марку А-92 и А-95 соответственно

До 18,00 грн/л цены ДТ снизила сеть Marshal, опустив ее за выходные на 40 коп./л. В Житомирской области продолжает снижать цену «Фактор», торгующий по 17,30 грн/л, снизив на выходных стелу на 50 коп./л.

За выходные на 1,05 грн/л подешевели бензины в сети «Автотранс» и на 50 коп./л на станциях BVS («Надежда»).

Ранее enkorr сообщал, что последние три недели основным драйвером снижения розничных цен стали сети, работающие преимущественно в эконом-сегменте. На их ценовую политику огромное влияние оказывают нелегальные АЗС, торгующие дизтопливом дешевле 18,00 грн/л.

Эксперты «Консалтинговой группы А-95» ожидают, что бензин и ДТ продолжат дешеветь в розничном сегменте, однако сдерживающим фактором остается падение розничных продаж в условиях карантина в среднем на 30-40%.



