За выходные (24-27 апреля) автогаз в рознице подешевел до 8,85 грн/л

За выходные (24-27 апреля) средняя розничная цена сжиженного газа в сетях АЗС снизилась на 13 коп./л, до 8.84 грн/л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

Цены газа в консолидированной сети АЗС группы «Приват» опустились в среднем на 25-36 коп./л, до 8,35-8,22 грн/л. Столичная сеть KLO уменьшила цены в среднем на 40 коп./л. «Автотранс» понизила цену на 24 коп./л, до 8,49 грн/л.

На 10 коп./л автогаз подешевел в сетях «БРСМ-Нафта», BVS, Chipo, «Авантаж 7» и Motto. Сети AMIC и Shell снизили стоимость газа на 20-25 коп./л.

Как сообщал enkorr, из-за введённого карантина объем розничной реализации газа упал на 20-30%, по оценкам участников рынка. На начало апреля профицит на рынке СУГ оценивался трейдерами в 20-25 тыс. т. За первые две декады апреля в Украину импортировано 67,8 тыс. т сжиженного газа, что на 5% меньше, чем за аналогичный период марта.



