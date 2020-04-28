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За выходные (24-27 апреля) автогаз в рознице подешевел до 8,85 грн/л
15:34 27.04.2020 |
За выходные (24-27 апреля) средняя розничная цена сжиженного газа в сетях АЗС снизилась на 13 коп./л, до 8.84 грн/л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».
Цены газа в консолидированной сети АЗС группы «Приват» опустились в среднем на 25-36 коп./л, до 8,35-8,22 грн/л. Столичная сеть KLO уменьшила цены в среднем на 40 коп./л. «Автотранс» понизила цену на 24 коп./л, до 8,49 грн/л.
На 10 коп./л автогаз подешевел в сетях «БРСМ-Нафта», BVS, Chipo, «Авантаж 7» и Motto. Сети AMIC и Shell снизили стоимость газа на 20-25 коп./л.
Как сообщал enkorr, из-за введённого карантина объем розничной реализации газа упал на 20-30%, по оценкам участников рынка. На начало апреля профицит на рынке СУГ оценивался трейдерами в 20-25 тыс. т. За первые две декады апреля в Украину импортировано 67,8 тыс. т сжиженного газа, что на 5% меньше, чем за аналогичный период марта.
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 24 на 27 апреля, грн/л:
|
Компания
|
LPG
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
9,70
|
0,00
|
WOG
|
9,68
|
0,00
|
Авиас
|
8,22
|
-0,36
|
Укрнафта
|
8,35
|
-0,25
|
AMIC
|
8,75
|
-0,20
|
Shell
|
8,99
|
-0,25
|
SOCAR
|
9,77
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
8,62
|
-0,11
|
Glusco
|
7,95
|
0,00
|
Автотранс
|
8,49
|
-0,24
|
KLO
|
8,29
|
-0,40
|
UPG
|
8,70
|
0,00
|
Параллель
|
8,99
|
0,00
|
BVS
|
8,89
|
-0,10
|
Chipo
|
8,52
|
-0,10
|
Род-Ник
|
8,89
|
0,00
|
Авантаж 7
|
7,45
|
-0,10
|
SUN OIL
|
9,01
|
0,00
|
Mango
|
7,94
|
-0,03
|
Motto
|
8,23
|
-0,10
|
Средняя цена в Украине:
|
8,84
|
-0,13
|
|
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