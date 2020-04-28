Финансовые новости
- |
- 28.04.20
- |
- 03:39
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Нефть 27 апреля дешевеет на 4-17% на опасениях переизбытка предложения
13:39 27.04.2020 |
Цены на нефть днем в понедельник сохраняют негативную динамику, при этом падение стоимости сырья марки WTI достигает 17% на опасениях того, что мощности для хранения нефти в Кушинге в США вскоре могут достичь предела, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.07 EET цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 3,9% - до 23,84 доллара за баррель. Июньские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 16,9%, до 14,05 доллара.
При этом цена июньских фьючерсов на Brent снижалась на 3,4% - до 20,71 доллара за баррель.
Неделя началась для рынка нефти новым падением - по итогам предыдущей недели котировки марки Brent упали на 23,65%, WTI - на 7,3%, и это было уже третье подряд недельное снижение цен на "черное золото".
Рынок обеспокоен существенным ухудшением перспектив мировой экономики, переизбытком предложения нефти и слабым спросом на "черное золото" в условиях пандемии коронавируса. По последним данным минэнерго США, запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за неделю, завершившуюся 17 апреля, увеличились на 4,7 миллиона баррелей - до 59,7 миллиона. При этом, как пишет агентство Рейтер, терминал в Кушинге по состоянию на середину апреля был заполнен на 70%.
"Рынок очень обеспокоен повторением отрицательной цены на нефть, так как терминал в Кушинге заполняется", - приводит агентство слова международного нефтяного стратега BNP Paribas Харри Чилингиряна (Harry Tchilinguirian).
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Торги за кресло: Как Зеленский решит проблему Саакашвили
|Минфин ввел табу на слова «дефолт» и «компромисс» с Коломойским
|Верховный суд отложил рассмотрение дела о вкладах Суркисов в ПриватБанке и законности bail-in из-за давления на судей
|Профильный комитет рекомендовал Раде принять во 2-м чтении банковский законопроект
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В Раде зарегистрирован законопроект о снижении ставок акциза при ввозе б/у авто
|Госдолг Украины в марте вырос на 10% в гривне и снизился на 3,6% в долларовом эквиваленте - Минфин
|Количество зарегистрированных безработных за неделю выросло на 26 тыс. человек - Госслужба занятости
|Крупнейшие сети АЗС 27 апреля продолжили снижать цены на дизтопливо
|Северный поток-2. Газпром меняет маршрут судна-трубоукладчика
|За выходные (24-27 апреля) автогаз в рознице подешевел до 8,85 грн/л
Это интересно
|Состоялся 84-й запуск Falcon 9: SpaceX вывела ещё 60 спутников Starlink
|Представлен способ извлечения данных из изолированных систем с помощью радио
|Facebook привлечет 50 сотрудников для развития проекта Libra
|Xiaomi выпустила электросамокат Scooter 1S по цене недорогого смартфона
|Volkswagen остановит разработку новых кроссоверов
|Huawei заявила, что сможет обходиться без процессоров собственной разработки
|В Украине из-за карантина стало больше мошенничеств в интернете