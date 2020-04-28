Нефть 27 апреля дешевеет на 4-17% на опасениях переизбытка предложения

Цены на нефть днем в понедельник сохраняют негативную динамику, при этом падение стоимости сырья марки WTI достигает 17% на опасениях того, что мощности для хранения нефти в Кушинге в США вскоре могут достичь предела, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.07 EET цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 3,9% - до 23,84 доллара за баррель. Июньские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 16,9%, до 14,05 доллара.

При этом цена июньских фьючерсов на Brent снижалась на 3,4% - до 20,71 доллара за баррель.

Неделя началась для рынка нефти новым падением - по итогам предыдущей недели котировки марки Brent упали на 23,65%, WTI - на 7,3%, и это было уже третье подряд недельное снижение цен на "черное золото".

Рынок обеспокоен существенным ухудшением перспектив мировой экономики, переизбытком предложения нефти и слабым спросом на "черное золото" в условиях пандемии коронавируса. По последним данным минэнерго США, запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за неделю, завершившуюся 17 апреля, увеличились на 4,7 миллиона баррелей - до 59,7 миллиона. При этом, как пишет агентство Рейтер, терминал в Кушинге по состоянию на середину апреля был заполнен на 70%.

"Рынок очень обеспокоен повторением отрицательной цены на нефть, так как терминал в Кушинге заполняется", - приводит агентство слова международного нефтяного стратега BNP Paribas Харри Чилингиряна (Harry Tchilinguirian).