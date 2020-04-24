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Цена автогаза на АЗС за неделю (17-24 апреля) опустилась на 40 коп./л
14:07 24.04.2020 |
За неделю (17-24 апреля) автогаз на АЗС подешевел на 42 коп./л, до средних по Украине 8,97 грн/л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».
На АЗС OKKО и WOG стоимость автогаза снизилась на 34-35 коп./л, до 9,70 грн/л и 9,68 грн/л соответственно. Автогаз на станциях консолидированной группы «Приват» подешевел на 24-27 коп./л.
СУГ на станциях операторов «БРСМ-Нафта» и SOCAR подешевел до 8,73 грн/л и 9,77 грн/л соответственно . В сети Glusco за неделю цена снизилась на 1 грн/л - до 7,95 грн/л.
На АЗС KLO, UPG, «Параллель», «Автотранс», Avantage 7, Mango, SUN OIL и др. автогаз подешевел на 20-95 коп./л.
Как сообщал enkorr, из-за введённого карантина объем розничной реализации газа упал на 20-30%, по оценкам участников рынка. На начало апреля профицит на рынке СУГ оценивался трейдерами в 20-25 тыс. т. За первые две декады апреля в Украину импортировано 67,8 тыс. т сжиженного газа, что на 5% меньше, чем за аналогичный период марта.
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с17 на 24 апреля, грн/л:
|
Компания
|
LPG
|
Цена
|
Изм. за неделю
|
ОККО
|
9,70
|
-0,34
|
WOG
|
9,68
|
-0,35
|
Авиас
|
8,58
|
-0,24
|
Укрнафта
|
8,60
|
-0,27
|
AMIC
|
8,95
|
-0,41
|
Shell
|
9,24
|
-0,28
|
SOCAR
|
9,77
|
-0,78
|
БРСМ-Нафта
|
8,73
|
-0,59
|
Glusco
|
7,95
|
-1,00
|
Автотранс
|
8,73
|
-0,40
|
KLO
|
8,69
|
-0,30
|
UPG
|
8,70
|
-0,40
|
Параллель
|
8,99
|
-0,93
|
Авантаж 7
|
7,55
|
-0,40
|
Chipo
|
8,62
|
-0,44
|
Род-Ник
|
8,89
|
-0,40
|
Marshal
|
8,00
|
-0,20
|
SUN OIL
|
9,01
|
-0,37
|
Mango
|
7,96
|
-0,63
|
Motto
|
8,33
|
-0,40
|
Средняя цена в Украине:
|
8,97
|
-0,42
|
|
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