Цена автогаза на АЗС за неделю (17-24 апреля) опустилась на 40 коп./л

За неделю (17-24 апреля) автогаз на АЗС подешевел на 42 коп./л, до средних по Украине 8,97 грн/л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

На АЗС OKKО и WOG стоимость автогаза снизилась на 34-35 коп./л, до 9,70 грн/л и 9,68 грн/л соответственно. Автогаз на станциях консолидированной группы «Приват» подешевел на 24-27 коп./л.

СУГ на станциях операторов «БРСМ-Нафта» и SOCAR подешевел до 8,73 грн/л и 9,77 грн/л соответственно . В сети Glusco за неделю цена снизилась на 1 грн/л - до 7,95 грн/л.

На АЗС KLO, UPG, «Параллель», «Автотранс», Avantage 7, Mango, SUN OIL и др. автогаз подешевел на 20-95 коп./л.

Как сообщал enkorr, из-за введённого карантина объем розничной реализации газа упал на 20-30%, по оценкам участников рынка. На начало апреля профицит на рынке СУГ оценивался трейдерами в 20-25 тыс. т. За первые две декады апреля в Украину импортировано 67,8 тыс. т сжиженного газа, что на 5% меньше, чем за аналогичный период марта.



