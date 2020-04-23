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Средняя цена автогаза на АЗС 23 апреля опустилась до 9 грн/л
13:56 23.04.2020 |
Средняя по стране цена сжиженного газа на АЗС опустилась до 9,00 грн/л, что является минимальным значением с июля 2016 г., свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».
23 апреля сеть Glusco снизила цены во всех регионах присутствия на 1 грн/л - до 7,95 грн/л. В большинстве регионов это минимальная цена автогаза среди всех розничных сетей, подлежащих мониторингу. В столичном регионе ниже цены Glusco торгуют только «Авантаж», МОТТО и Mango.
Продолжает снижать цены и консолидированная сеть группы «Приват». 23 апреля в среднем по стране газ в этой сети подешевел на 25 коп./л - от 15 до 60 коп./л в зависимости от региона. Минимальный уровень цен «Приват» удерживает в Чернигове - до 7,80 грн/л.
«БРСМ-Нафта» также в некоторых регионах пошла на снижение в пределах 10-60 коп./л, средняя же цена по стране уменьшилась на 15 коп./л, до 8,86 грн/л.
Продолжает дешеветь газ и в региональных сетях - «Параллель», «Род-Ник», «Рур Групп» (см. табл.).
Цены газа на нелегальных АЗС, по словам участников рынка, варьируются в пределах 7,60-7,80, в зависимости от региона.
Как сообщал enkorr, из-за введённого карантина объем розничной реализации газа упал на 20-30%, по оценкам участников рынка. На начало апреля профицит на рынке СУГ оценивался трейдерами в 20-25 тыс. т. За первые две декады апреля в Украину импортировано 67,8 тыс. т сжиженного газа, что на 5% меньше, чем за аналогичный период марта.
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 22 на 23 апреля, грн/л:
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
9,72
|
0,00
|
WOG
|
9,69
|
0,00
|
Авиас
|
8,58
|
-0,21
|
Укрнафта
|
8,62
|
-0,23
|
AMIC
|
8,98
|
-0,02
|
Shell
|
9,24
|
0,00
|
SOCAR
|
9,77
|
-0,25
|
БРСМ-Нафта
|
8,83
|
-0,16
|
Glusco
|
7,95
|
-1,00
|
Автотранс
|
8,93
|
0,00
|
KLO
|
8,79
|
0,00
|
UPG
|
9,10
|
0,00
|
Параллель
|
8,99
|
-0,50
|
Авантаж 7
|
7,65
|
0,00
|
Chipo
|
8,70
|
-0,08
|
Род-Ник
|
8,99
|
-0,10
|
Marshal
|
8,00
|
0,00
|
SUN OIL
|
9,01
|
0,00
|
Mango
|
8,30
|
-0,18
|
Рур групп
|
8,29
|
-0,60
|
Средняя цена в Украине:
|
9,02
|
-0,13
|
|
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