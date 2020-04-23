Средняя цена автогаза на АЗС 23 апреля опустилась до 9 грн/л

Средняя по стране цена сжиженного газа на АЗС опустилась до 9,00 грн/л, что является минимальным значением с июля 2016 г., свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

23 апреля сеть Glusco снизила цены во всех регионах присутствия на 1 грн/л - до 7,95 грн/л. В большинстве регионов это минимальная цена автогаза среди всех розничных сетей, подлежащих мониторингу. В столичном регионе ниже цены Glusco торгуют только «Авантаж», МОТТО и Mango.

Продолжает снижать цены и консолидированная сеть группы «Приват». 23 апреля в среднем по стране газ в этой сети подешевел на 25 коп./л - от 15 до 60 коп./л в зависимости от региона. Минимальный уровень цен «Приват» удерживает в Чернигове - до 7,80 грн/л.

«БРСМ-Нафта» также в некоторых регионах пошла на снижение в пределах 10-60 коп./л, средняя же цена по стране уменьшилась на 15 коп./л, до 8,86 грн/л.

Продолжает дешеветь газ и в региональных сетях - «Параллель», «Род-Ник», «Рур Групп» (см. табл.).

Цены газа на нелегальных АЗС, по словам участников рынка, варьируются в пределах 7,60-7,80, в зависимости от региона.

Как сообщал enkorr, из-за введённого карантина объем розничной реализации газа упал на 20-30%, по оценкам участников рынка. На начало апреля профицит на рынке СУГ оценивался трейдерами в 20-25 тыс. т. За первые две декады апреля в Украину импортировано 67,8 тыс. т сжиженного газа, что на 5% меньше, чем за аналогичный период марта.



