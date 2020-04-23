ОККО, WOG и Glusco 23 апреля пошли на очередное снижение цен

Сети АЗС ОККО и WOG снизили цены на все виды топлива на 50 коп./л, сообщили enkorr в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.

Цены на бензин А-92 и дизельное топливо на станциях этих сетей опустились до 24,49 грн/л, на бензин А-95 - до 25,49 грн/л.

Также 23 апреля сразу на 1 грн/л снизила цены сеть Glusco. Бензин А-92 и ДТ в этой сети предлагается по 21,95 грн/л, А-95 - по 22,95 грн/л.

Напомним, снижение розничных цен началось с 10 марта. За этот период ОККО и WOG опустили цены на 2,5 грн/л (на 9%), Glusco - на 3,40 грн/л (на 13%). Средняя цена по Украине за этот период упала почти на 3 грн/л.

Топливо также подешевело в региональных сетях «Параллель» (Запорожье), «Автотранс» (Полтава), «Кворум-Нафта» (Николаев), «Катрал» (Одесса) и SKY (Днепр).

Напомним, в начале текущей недели розничные цены активно снижали сети, работающие преимущественно в эконом-сегменте.

Эксперты «Консалтинговой группы А-95» ожидают, что бензин и ДТ продолжат дешеветь в розничном сегменте, однако сдерживающим фактором остается падение розничных продаж в условиях карантина в среднем на 30-40%.



