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ОККО, WOG и Glusco 23 апреля пошли на очередное снижение цен
12:03 23.04.2020 |
Сети АЗС ОККО и WOG снизили цены на все виды топлива на 50 коп./л, сообщили enkorr в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.
Цены на бензин А-92 и дизельное топливо на станциях этих сетей опустились до 24,49 грн/л, на бензин А-95 - до 25,49 грн/л.
Также 23 апреля сразу на 1 грн/л снизила цены сеть Glusco. Бензин А-92 и ДТ в этой сети предлагается по 21,95 грн/л, А-95 - по 22,95 грн/л.
Напомним, снижение розничных цен началось с 10 марта. За этот период ОККО и WOG опустили цены на 2,5 грн/л (на 9%), Glusco - на 3,40 грн/л (на 13%). Средняя цена по Украине за этот период упала почти на 3 грн/л.
Топливо также подешевело в региональных сетях «Параллель» (Запорожье), «Автотранс» (Полтава), «Кворум-Нафта» (Николаев), «Катрал» (Одесса) и SKY (Днепр).
Напомним, в начале текущей недели розничные цены активно снижали сети, работающие преимущественно в эконом-сегменте.
Эксперты «Консалтинговой группы А-95» ожидают, что бензин и ДТ продолжат дешеветь в розничном сегменте, однако сдерживающим фактором остается падение розничных продаж в условиях карантина в среднем на 30-40%.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 22/23 апреля 2020 г., грн/л:
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
24,49
|
-0,50
|
25,49
|
-0,50
|
24,49
|
-0,50
|
WOG
|
24,49
|
-0,50
|
25,49
|
-0,50
|
24,49
|
-0,50
|
Авиас
|
21,95
|
0,00
|
22,95
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
22,00
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
AMIC
|
23,37
|
0,00
|
24,37
|
0,00
|
23,37
|
0,00
|
Shell
|
22,31
|
0,00
|
23,80
|
0,00
|
22,76
|
0,00
|
SOCAR
|
24,95
|
0,00
|
26,79
|
0,00
|
25,69
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
19,23
|
0,00
|
20,17
|
0,00
|
19,42
|
-0,15
|
Glusco
|
21,95
|
-1,00
|
22,95
|
-1,00
|
21,95
|
-1,00
|
Автотранс
|
22,98
|
0,00
|
23,98
|
0,00
|
22,48
|
-0,25
|
KLO
|
21,99
|
0,00
|
22,99
|
0,00
|
21,79
|
0,00
|
UPG
|
21,40
|
0,00
|
22,40
|
0,00
|
20,90
|
0,00
|
Параллель
|
23,82
|
-0,30
|
24,82
|
-0,30
|
23,82
|
-0,37
|
Катрал
|
21,89
|
-0,10
|
22,87
|
-0,10
|
20,87
|
-0,10
|
Chipo
|
21,04
|
0,00
|
22,04
|
0,00
|
20,44
|
0,00
|
Кворум
|
21,65
|
-0,30
|
22,65
|
-0,30
|
21,95
|
-0,30
|
Marshal
|
19,00
|
0,00
|
20,40
|
-0,10
|
19,00
|
0,00
|
SUN OIL
|
20,53
|
0,00
|
21,53
|
0,00
|
20,59
|
0,00
|
Mango
|
19,39
|
0,00
|
20,39
|
0,00
|
19,29
|
0,00
|
SKY
|
21,40
|
-0,50
|
22,40
|
-0,50
|
22,40
|
-0,50
|
Средняя цена в Украине:
|
22,53
|
-0,14
|
23,54
|
-0,14
|
23,00
|
-0,15
|
|
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