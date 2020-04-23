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АНАЛИТИКА

Как вышло, что маленький городок Кушинг в Оклахоме взорвал нефтяной рынок

 

Отрывок передачи "Персонально ваш" от 21 апреля радиостанции "Эхо Москвы".

С.Крючков - Несколько больших тем, нефть, пандемия и, конечно, на их фоне фьючерсы на нефть марки WTI накануне впервые в истории, как говорится, пробила минусовые значения на фоне заполнения мировых хранилищ, и как-то все ахнули. А отчего ахнули-то?

С.Алексашенко - Ахнули... Представляете, Стас, вы завтра утром просыпаетесь, а в Москве +50 градусов. И на улицах пальмы с бананами. Вы, конечно, ахнете. Бывают такие события, которых вы никогда не ожидаете. Представить, что нефть будет стоить минус 40 долларов за баррель - это из области фантастики. Вообще отрицательная цена смотрится немножечко странно, а когда еще и такая значительная...

Здесь я бы разделил этот сюжет на две части. первая - это вопрос технический, что вот расчеты по фьючерсам на американскую нефть, техасскую нефть, они сделаны так, что там физическая поставка в конкретную точку, где, что называется, станция называется Мировой центр пересечения железных дорог. Глобальный центр, а хранилища там достаточно небольшие. И они заполнены. И, соответственно, люди, которые держали эти фьючерсы с исполнением 15 мая, они хотели их кому-то продать, а выяснилось, что физически нефть никому не нужна. Это вызвало такую панику, потому что нужно было закрывать контракты и что-то с ними делать.

Но ситуация будет продолжаться, потому что все игроки считают, что в июне наступит резкое улучшение, июньские фьючерсы уже стоили 20 с лишним долларов. Задача была продать майский фьючерс, который никому не нужен, и купить июньский фьючерс, который во что-то ценится.

Но если смотреть более широко, и здесь, скажем так... Все, что происходит с ценами на WTI, России по большому счету не очень касается. При том, что рынок нефти глобальный, всерьез эта нефть не конкурирует с российским Urals. Но в целом эта ситуация говорит о том, что диспропорция между спросом и предложением на мировом рынке нефти остается колоссальной. Все предложения намного превышают спрос, а те меры, о которых объявил ОПЕК+, они начинают действовать с 1 мая, и по большому счету они никак не будут влиять на рыночное неравновесие. Поэтому игроки действительно в ужасе, не понимают, что делать дальше.

Я думаю, мы уже в ближайшие дни ощутим последствия, скажем так, на более близкой для России котировки нефти Brent, потому что есть расхождения по срокам, соответственно, следующий фьючерс июньский, и он по нефти Brent будет закрываться в конце апреля, то ли 29, то ли 30 апреля. И вот эти ближайшие дни нам предстоит сильно понервничать, посмотреть, что будет происходить с этой нефтью. Нужно будет тем игрокам, которые продают нефть на европейском рынке, впихивать свою нефть потребителям, которые покупать ее не хотят. И здесь, я думаю, нас ожидают такие же отрицательные цены и по Brent, и по Urals.

С.Крючков -  Несмотря на то, что с 1 мая сделка ОПЕК+, казалось, должна заработать, можно ли сказать, что ее терапевтический эффект оказался минимальным?

С.Алексашенко - У биржевых игроков есть такая пословица, что покупай на слухах, покупай на фактах. Сделка ОПЕК+ 2.0, она была, весь ее теоретически возможный позитивный эффект был отыгран до момента ее заключения. Если посмотреть на динамику цен на нефть, в самые последние дни перед тем, как сделка была подписана, цены на нефть шли вверх. Как только о сделке было заявлено, стали сразу двигаться в низ, сегодня даже ниже 20 долларов опускалось. Я думаю, не следует ожидать новых позитивных новостей от этой сделки.

С.Крючков - Зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев, назначенный, предлагает перейти к принцу «бери или плати», а потом корректирует свой пост в Фейсбуке... Это о чем? Поясните, что имеется в виду? Раздавать тем, кто готов взять? ЧТо это за возня с корректировкой поста?

С.Алексашенко - Мне кажется, что просто Дмитрий Медведев хотел произвести впечатление умного, образованного человека и воспользоваться знаниями, которые он получил в свое время председателем Совета директоров Газпрома. Потому что у Газпрома долгое время существуют такие контракты, да и сейчас, take or pay, когда вы поставляете газ по трубе, то вы заинтересованы в долгосрочных контрактах, и «качай или плати», как Газпром заключил контракт с Украиной на прокачку газа. На нефтяном рынке таких контрактов не было и, по всей видимости, не будет, потому что он устроен по-другому. Что называется, Дмитрий Медведев знает, как играть в шашки, и решил правила шашек перенести на шахматную доску. Оказалось, что как-то вот выглядит это немножко странно. Ничего страшного, бывает такое.

С.Крючков - Сегодня горизонт планирования и заключения этих контрактов на нефтяных рынках каков? На сколько далеко можно смотреть?

С.Алексашенко - В принципе, можете и до конца года, и потом. Но ликвидность рынка, объем торгов резко падает. Ближайший месяц, максимум - второй месяц, дальше резко идет вниз количество контрактов к продаже. Но если есть желание, можете и на год вперед заключить контракты.

С.Крючков - Мы продолжаем, экономист Сергей Алексашенко, здесь также Стас Крючков, я веду эту программу. Власти России располагают всеми резервами доля минимизации негативных последствий низких цен на нефть, сказали в Кремле. Но как так вышло, что маленький городок Кушинг где-то в Оклахоме взорвал нефтяной рынок? Где здесь WTI, где здесь мы со своей Urals?


С.Алексашенко - Давайте говорить о том, что Америка вообще, в отличие от России, страна большая, и в ней экономических центров много. Они распределены по всей территории страны. Так получилось исторически, что торговля нефтью... Торговля многими биржевыми товарами бывает поставочная и беспоставочная, когда вы ориентируетесь на какую-то цену. И вот технология транспортировки нефти по Америке привела к тому, что в Кушинге в Оклахоме сходятся семь очень крупных нефтепроводов, и это как бы центр транспортировки нефти. И биржевые игроки договорились, что контракты с физической поставкой нефти формируются с поставкой нефти в Кушинг. Для этого в течение десятилетия были построены нефтехранилища, там 39 нефтехранилищ с общей емкостью 75 млн баррелей нефти. Город специализируется на физическом хранении нефти. Как если взять биржевую торговлю зерном в России, она не очень развита, но портом является Новороссийск. Если вы торгуете зерном на российской бирже, то физической точкой очень часто может быть Новороссийск.

Поэтому Кушинг - город, выбранный достаточно давно игроками нефтяной отрасли, чтобы организовывать свое взаимодействие.

С.Крючков - И сегодня хранилища заполнены почти под завязку?

С.Алексашенко - Они заполнены больше чем 90%, но вот пресса пишет, что похоже, что остальные 8,5-9% почему-то нельзя заполнить. Нефть несжимаемая, а резервуары не резиновые. И вкачать еще какое-то количество нефти туда не получается.

 

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