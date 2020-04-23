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Цены на нефть растут после угроз Трампа против Ирана
08:36 23.04.2020 |
Цены фьючерсов на нефть продолжают рост в четверг на 10-15% после того, как президент США Дональд Трамп отдал распоряжение ВМС наносить удары по военным катерам Ирана, если они будут препятствовать действиям американских кораблей.
"Я проинструктировал ВМС США, чтобы они обстреливали и уничтожали любые иранские катера с вооружением, если они будут донимать наши корабли на море", - написал Трамп в твиттере.По состоянию на 13.23 EET цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 8,44% — до 22,07 доллара за баррель. Июньские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 12,4% — до 15,46 доллара за баррель. Минутами ранее цена нефти марки WTI росла на 15%, до 15,85 доллара за баррель, Brent — на 10%, до 22,39 доллара за баррель.
Рост цен на нефть отмечается второй день подряд — инвесторы покупают сырье, резко подешевевшее в понедельник и вторник. Так, во вторник цены на июньские фьючерсы нефти марок Brent и WTI обрушились более чем на 20% соответственно. В понедельник стоимость американской нефти WTI с поставкой в мае впервые в истории достигала отрицательной стоимости.
Аналитики, мнение которых приводит агентство Рейтер, предупреждают, что рост цен на нефть может быть временным, поскольку резервуары для хранения заполняются по всему миру. "До тех пор, пока будет избыток запасов на рынке, ценам на нефть будет трудно добиться устойчивого роста", — считает глава отдела исследований в сырьевом секторе National Australia Bank Лахлан Шо (Lachlan Shaw), слова которого приводит агентство.
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