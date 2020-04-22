Оптовые цены ДТ 22 апреля опустились ниже 13 грн/л

Стоимость дизельного топлива в мелкооптовом сегменте на отдельных базисах опустилась до 12,90 грн/л, что является минимумом с февраля 2016 г. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

В частности, с нефтебаз в Коростене (Житомирская обл.) «Фактор» предлагал бензовозные партии по 12,90 грн/л, «Интер Лайт» по 12,95 грн/л, «Укрпалетсистем» озвучивала цены на уровне 13,00 грн/л. В зависимости от законтрактованного объема, цены на Коростене опускались до 12,80 грн/л, по утверждению компаний-конкурентов.

Цена на спотовые партии ДТ с трубопроводного терминала в Новограде-Волынском 22 апреля составляла 13,30 грн/л. По формульным контрактам цены на «трубопроводный» ресурс опустились до 12,55-12,65 грн/л, сообщают трейдеры.

«Укртатнафта» с Кременчугского НПЗ озвучивала цену 13,45 грн/л.

Ниже 13,00 грн/л цены опустились на морской ресурс в портах. Из порта Николаев компании из орбиты «Трейд Коммодити» предлагали автопартии по 12,95 грн/л, реальные отгрузки, по утверждению трейдеров, осуществлялись по 12,75-12,80 грн/л.

«Укртатнафта» и Orange озвучивали цены из Одессы и «Пивденного» по 13,00 и 13,10 грн/л соответственно.

В нефтебаз в Харьковской области российский «колесный» ресурс в среднем торговался по 13,30-13,50 грн/л. В столичном регионе 22 апреля операторы предлагали ДТ в пределах 13,00-13,40 грн/л.

С начала недели средняя мелкооптовая цена ДТ снизилась на 50 коп./л (3,7%), до 13,80 грн/л. С начала апреля снижение составило 2,80 грн/л (16,8%).

Причиной снижения цен является ситуация на внешних рынках: накануне котировки ДТ в портах Северо-Западной Европы продемонстрировали очередное падение, опустившись в среднем на $50/т, до $190/т. В Средиземноморье котировки снизились до $160/т, по информации трейдеров.