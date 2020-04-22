Цена на бензин А-92 в эконом-сегменте 22 апреля опустилась ниже 19 грн/л

Розничные операторы, работающие в эконом-сегменте, 22 апреля снизили цены на бензин и ДТ в пределах 50 коп./л - 1 грн/л. В ряде регионов, в том числе столичном, цена на А-92 опустилась ниже 19,00 грн/л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

Ниже отметки в 19,00 грн/л в столичном регионе торгуют «БРСМ-Нафта», Мотто и «Авантаж». Последняя 22 апреля вовсе опустила цены на бензины на 1 грн/л, до 17,95 грн/л за марку А-92 и 18,95 грн/л за А-95. Цена на ДТ на станциях «Авантаж» опустилась на 50 коп./л, до 18,95 грн/л.

«БРСМ-Нафта» сразу в нескольких регионах снизила цены на бензин и ДТ на 50 коп./л. Минимальная цена в этой сети зафиксирована в Днепропетровской обл.: 18,39 грн/л на бензин А-92, 19,39 грн/л за А-95 и 18,69 грн/л за ДТ.

От 50 коп./л до 1,5 грн/л, в зависимости от региона присутствия, снизила цены национальная сеть SunOil. Крупнейшее снижение зафиксировано в Винницкой области: на здешних станциях SunOil топливо подешевело на 1,5 грн/л, до 19,99 грн/л за ДТ и А-92 и 20,99 грн/л за бензин марки А-95.

UPG опустила цены на бензин на 50 коп./л, ДТ - на 70 коп./л, Chipo - на 30-50 коп./л. В столичной сети KLO бензины подешевели на 50 коп./л - 1 грн/л, ДТ - на 70 коп./л.

Продолжает снижать цены житомирская сеть «Фактор». ДТ на этих станциях подешевело еще на 50 коп./л, до 17,80 грн/л. Цены на бензины снизились на 1,6 грн/л, до 18,50 и 19,50 грн/л за А-92 и А-95 соответственно.

Ранее enkorr сообщал, что на ценовую политику дискаунтеров, которые вынуждены вести агрессивную ценовую политику и снижать цены на топливо в условиях падения продаж, имеет огромное влияние разрастающийся теневой сегмент рынка. Цены ДТ на нелегальных АЗС, по данным участников рынка, в зависимости от региона, достигают 17,50-18,00 грн/л.

Эксперты «Консалтинговой группы А-95» ожидают, что бензин и ДТ продолжат дешеветь в розничном сегменте, однако сдерживающим фактором остается падение розничных продаж в условиях карантина в среднем на 30-40%.



