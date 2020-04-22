Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что у правительства есть четкий план выхода из карантина, который состоит из 5 этапов.
Финансовые новости
- |
- 22.04.20
- |
- 22:19
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Цена на бензин А-92 в эконом-сегменте 22 апреля опустилась ниже 19 грн/л
16:00 22.04.2020 |
Розничные операторы, работающие в эконом-сегменте, 22 апреля снизили цены на бензин и ДТ в пределах 50 коп./л - 1 грн/л. В ряде регионов, в том числе столичном, цена на А-92 опустилась ниже 19,00 грн/л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».
Ниже отметки в 19,00 грн/л в столичном регионе торгуют «БРСМ-Нафта», Мотто и «Авантаж». Последняя 22 апреля вовсе опустила цены на бензины на 1 грн/л, до 17,95 грн/л за марку А-92 и 18,95 грн/л за А-95. Цена на ДТ на станциях «Авантаж» опустилась на 50 коп./л, до 18,95 грн/л.
«БРСМ-Нафта» сразу в нескольких регионах снизила цены на бензин и ДТ на 50 коп./л. Минимальная цена в этой сети зафиксирована в Днепропетровской обл.: 18,39 грн/л на бензин А-92, 19,39 грн/л за А-95 и 18,69 грн/л за ДТ.
От 50 коп./л до 1,5 грн/л, в зависимости от региона присутствия, снизила цены национальная сеть SunOil. Крупнейшее снижение зафиксировано в Винницкой области: на здешних станциях SunOil топливо подешевело на 1,5 грн/л, до 19,99 грн/л за ДТ и А-92 и 20,99 грн/л за бензин марки А-95.
UPG опустила цены на бензин на 50 коп./л, ДТ - на 70 коп./л, Chipo - на 30-50 коп./л. В столичной сети KLO бензины подешевели на 50 коп./л - 1 грн/л, ДТ - на 70 коп./л.
Продолжает снижать цены житомирская сеть «Фактор». ДТ на этих станциях подешевело еще на 50 коп./л, до 17,80 грн/л. Цены на бензины снизились на 1,6 грн/л, до 18,50 и 19,50 грн/л за А-92 и А-95 соответственно.
Ранее enkorr сообщал, что на ценовую политику дискаунтеров, которые вынуждены вести агрессивную ценовую политику и снижать цены на топливо в условиях падения продаж, имеет огромное влияние разрастающийся теневой сегмент рынка. Цены ДТ на нелегальных АЗС, по данным участников рынка, в зависимости от региона, достигают 17,50-18,00 грн/л.
Эксперты «Консалтинговой группы А-95» ожидают, что бензин и ДТ продолжат дешеветь в розничном сегменте, однако сдерживающим фактором остается падение розничных продаж в условиях карантина в среднем на 30-40%.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 21/22 апреля 2020 г., грн/л:
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
24,99
|
0,00
|
25,99
|
0,00
|
24,99
|
0,00
|
WOG
|
24,99
|
0,00
|
25,99
|
0,00
|
24,99
|
0,00
|
Авиас
|
21,95
|
0,00
|
22,95
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
22,00
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
AMIC
|
23,37
|
0,00
|
24,37
|
0,00
|
23,37
|
0,00
|
Shell
|
22,31
|
-0,04
|
23,80
|
-0,08
|
22,76
|
-0,08
|
SOCAR
|
24,95
|
0,00
|
26,79
|
0,00
|
25,69
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
19,23
|
-0,38
|
20,17
|
-0,38
|
19,57
|
-0,16
|
Glusco
|
22,95
|
0,00
|
23,95
|
0,00
|
22,95
|
0,00
|
Автотранс
|
22,98
|
0,00
|
23,98
|
0,00
|
22,73
|
-0,20
|
KLO
|
21,99
|
-0,50
|
22,99
|
-1,00
|
21,79
|
-0,20
|
UPG
|
21,40
|
-0,50
|
22,40
|
-0,50
|
20,90
|
-0,70
|
Параллель
|
24,12
|
0,00
|
25,12
|
0,00
|
24,19
|
0,00
|
BVS
|
22,69
|
-0,30
|
23,69
|
-0,30
|
22,89
|
-0,20
|
Chipo
|
21,04
|
-0,52
|
22,04
|
-0,52
|
20,44
|
-0,30
|
Укр-Петроль
|
21,80
|
-0,50
|
22,80
|
-0,50
|
22,80
|
-0,50
|
Авантаж 7
|
17,95
|
-1,00
|
18,95
|
-1,00
|
18,95
|
-0,50
|
SUN OIL
|
20,53
|
-0,68
|
21,53
|
-0,68
|
20,59
|
-0,68
|
Mango
|
19,39
|
-0,37
|
20,39
|
-0,37
|
19,29
|
-0,37
|
Motto
|
21,08
|
0,00
|
22,08
|
0,00
|
20,93
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
22,67
|
-0,08
|
23,68
|
-0,08
|
23,15
|
-0,07
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Альтернатива Шмыгалю: Как Банковая создает собственное правительство
ТОП-НОВОСТИ
|Почему вице-премьер Михо – это смерть реформам
|Отчет Зеленского: Как не превратить праздничную дату в грустную
|«Нормандский формат» и Украина: Почему Зеленский обречен на поражение
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Трудовые мигранты перевели в Украину рекордную сумму
|Банкиры ожидают от НБУ снижения учетной ставки максимум на 1 п.п.
|Оптовые цены ДТ 22 апреля опустились ниже 13 грн/л
|Кабмин одобрил новый проект закона о медиации
|Украина может спасти Европу, у которой заполнены хранилища газа - Wood Mackenzie
|До 30% сотрудников после карантина останутся работать удаленно – исследование
Это интересно
|США призвали ужесточить контроль над криптовалютами для противодействия кибератакам КНДР
|Хакеры заражают больницы вымогательским ПО с помощью учетных данных AD
|Пандемия ускорит процесс замены людей роботами на рабочих местах
|Об угрозе пандемии майнинговому бизнесу заявила еще одна компания отрасли
|Дети в шоке. У сверхпопулярного TikTok внедряется родительский контроль
|Стартовал предзаказ на новый iPhone SE
|BMW намекнула на появление кроссовера X8 M