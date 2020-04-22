Автогаз 22 апреля подешевел на станциях ОККО и WOG

Розничные сети снизили цену сжиженного газа в пределах 10-35 коп./л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

Цена автогаза на станциях ОККО и WOG 22 апреля снизилась на 25 коп./л, до 9,71 грн/л. AMIC снизила цены на 34 коп./л, до 9,00 грн/л, а Shell - на 23 коп./л, до 9,24 грн/л.

Цены газа в консолидированной сети АЗС группы «Приват» были откорректированы на 3-4 коп./л. Chipo понизила цену на 28 коп./л, в среднем до 8,78 грн/л.

Такие сети как «БРСМ-Нафта», BVS, Marshal, «Род-Ник», SUN OIL, Motto и Mango опустили цены на 5-20 коп./л (см. табл.).

Средняя цена автогаза 22 апреля снизилась на 16 коп./л, до 9,15 грн./л.

Как сообщал enkorr, стоимость газа на восточной границе Украины уменьшилась в начале апреля до $115/т, а цена оптовых партий продукта в Украине 3 апреля достигла 9500 грн/т, что большинство участников рынка восприняли как ценовое дно и ожидали повышение оптовых цен в ближайшее время.

Со второй недели апреля котировки начали повышаться, достигнув уровня в $135/т.



