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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Автогаз 22 апреля подешевел на станциях ОККО и WOG

14:27 22.04.2020 |

Нефть и безнин

 

Розничные сети снизили цену сжиженного газа в пределах 10-35 коп./л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

Цена автогаза на станциях ОККО и WOG 22 апреля снизилась на 25 коп./л, до 9,71 грн/л. AMIC снизила цены на 34 коп./л, до 9,00 грн/л, а Shell - на 23 коп./л, до 9,24 грн/л.

Цены газа в консолидированной сети АЗС группы «Приват» были откорректированы на 3-4 коп./л. Chipo понизила цену на 28 коп./л, в среднем до 8,78 грн/л.

Такие сети как «БРСМ-Нафта», BVS, Marshal, «Род-Ник», SUN OIL, Motto и Mango опустили цены на 5-20 коп./л (см. табл.).

Средняя цена автогаза 22 апреля снизилась на 16 коп./л, до 9,15 грн./л.

Как сообщал enkorr, стоимость газа на восточной границе Украины уменьшилась в начале апреля до $115/т, а цена оптовых партий продукта в Украине 3 апреля достигла 9500 грн/т, что большинство участников рынка восприняли как ценовое дно и ожидали повышение оптовых цен в ближайшее время.

Со второй недели апреля котировки начали повышаться, достигнув уровня в $135/т.


Изменение розничных цен автогаза на АЗС со 21 на 22 апреля, грн/л:

Компания

LPG

Цена

Изм.

ОККО

9,71

-0,25

WOG

9,71

-0,25

Авиас

8,79

-0,04

Укрнафта

8,84

-0,03

AMIC

9,00

-0,34

Shell

9,24

-0,23

Авантаж 7

7,65

0,00

БРСМ-Нафта

8,99

-0,16

Glusco

8,95

0,00

Автотранс

8,93

0,00

KLO

8,79

0,00

UPG

9,10

0,00

Параллель

9,49

0,00

BVS

9,25

-0,20

Chipo

8,78

-0,28

Род-Ник

9,09

-0,10

Marshal

8,00

-0,20

SUN OIL

9,01

-0,23

Mango

8,44

-0,17

Motto

8,33

-0,05

Средняя цена в Украине:

9,15

-0,16
По материалам: EnKorr
 

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