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Автогаз 22 апреля подешевел на станциях ОККО и WOG
14:27 22.04.2020 |
Розничные сети снизили цену сжиженного газа в пределах 10-35 коп./л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».
Цена автогаза на станциях ОККО и WOG 22 апреля снизилась на 25 коп./л, до 9,71 грн/л. AMIC снизила цены на 34 коп./л, до 9,00 грн/л, а Shell - на 23 коп./л, до 9,24 грн/л.
Цены газа в консолидированной сети АЗС группы «Приват» были откорректированы на 3-4 коп./л. Chipo понизила цену на 28 коп./л, в среднем до 8,78 грн/л.
Такие сети как «БРСМ-Нафта», BVS, Marshal, «Род-Ник», SUN OIL, Motto и Mango опустили цены на 5-20 коп./л (см. табл.).
Средняя цена автогаза 22 апреля снизилась на 16 коп./л, до 9,15 грн./л.
Как сообщал enkorr, стоимость газа на восточной границе Украины уменьшилась в начале апреля до $115/т, а цена оптовых партий продукта в Украине 3 апреля достигла 9500 грн/т, что большинство участников рынка восприняли как ценовое дно и ожидали повышение оптовых цен в ближайшее время.
Со второй недели апреля котировки начали повышаться, достигнув уровня в $135/т.
Изменение розничных цен автогаза на АЗС со 21 на 22 апреля, грн/л:
|
Компания
|
LPG
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
9,71
|
-0,25
|
WOG
|
9,71
|
-0,25
|
Авиас
|
8,79
|
-0,04
|
Укрнафта
|
8,84
|
-0,03
|
AMIC
|
9,00
|
-0,34
|
Shell
|
9,24
|
-0,23
|
Авантаж 7
|
7,65
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
8,99
|
-0,16
|
Glusco
|
8,95
|
0,00
|
Автотранс
|
8,93
|
0,00
|
KLO
|
8,79
|
0,00
|
UPG
|
9,10
|
0,00
|
Параллель
|
9,49
|
0,00
|
BVS
|
9,25
|
-0,20
|
Chipo
|
8,78
|
-0,28
|
Род-Ник
|
9,09
|
-0,10
|
Marshal
|
8,00
|
-0,20
|
SUN OIL
|
9,01
|
-0,23
|
Mango
|
8,44
|
-0,17
|
Motto
|
8,33
|
-0,05
|
Средняя цена в Украине:
|
9,15
|
-0,16
|
|
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