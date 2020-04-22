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Нефть Brent 22 апреля дорожает на 3% после падения до минимума с декабря 1999 года
14:10 22.04.2020 |
Цена нефти марки Brent растет на 3% после утреннего падения до минимума с декабря 1999 года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.47 EET стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 3,31% - до 19,97 доллара за баррель. При этом утром в среду цена нефти марки Brent падала ниже 16 долларов за баррель впервые с 11 декабря 1999 года.
Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 0,78% - до 11,66 доллара за баррель.
Инвесторы в среду ждут официальных данных американского министерства энергетики по запасам нефти в США за минувшую неделю. Аналитики предполагают, что ведомство сообщит о замедлении роста запасов до 15,15 миллиона баррелей после скачка на 19,25 миллиона неделей ранее. При этом в ночь на среду были опубликованы данные Американского института нефти (API), согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели подскочили на 13,226 миллиона баррелей. Это немного больше, чем неделей ранее.
Во вторник цены на июньские фьючерсы нефти марок Brent и WTI обрушились на 23% и 29% соответственно. В понедельник стоимость американской нефти WTI с поставкой в мае впервые в истории достигала отрицательной стоимости.
"Будьте готовы к новым сюрпризам на этом ослабленном нефтяном рынке", - сказал агентству Рейтер глава исследований нефтяного рынка Rystad Energy Бьёрнар Тунхауген (Bjornar Tonhaugen), добавив, что цены могут упасть до беспрецедентного уровня, поскольку мощностей для хранения нефти будет попросту не хватать, если не произойдет дальнейшее сокращение добычи.
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